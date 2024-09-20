https://ria.ru/20240920/pentagon-1973885367.html

Пентагон добивается выделения средств на противостояние России в космосе

Пентагон добивается выделения средств на противостояние России в космосе - РИА Новости, 20.09.2024

Пентагон добивается выделения средств на противостояние России в космосе

Пентагон добивается от конгресса США выделения дополнительных средств, которые позволят ему ускорить реализацию программы создания спутников SCAR взамен... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:15

2024-09-20T17:15

2024-09-20T17:15

сша

россия

китай

джейк салливан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Пентагон добивается от конгресса США выделения дополнительных средств, которые позволят ему ускорить реализацию программы создания спутников SCAR взамен устаревших систем для противостояния России и Китаю, заявил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет. "В настоящее время ведутся активные обсуждения с Конгрессом, Офисом по оценке стоимости и программам, а также другими инстанциями по вопросу выделения дополнительных средств". - сказал Хэммет в беседе с изданием Breaking Defense на полях ежегодной конференции по оптическим и космическим технологиям в Мауи. Хэммет возглавляет Офис оперативных космических возможностей (RCO) - подразделение Космических сил США, созданное для разработки и оперативного внедрения передовых технологий для поддержания безопасности страны в космосе. По его словам, программа SCAR разрабатывается уже несколько лет, однако именно сейчас верховное командование Пентагона уделяет ей особое внимание, поскольку все больше беспокоится о потенциальных конфликтах с великими державами, такими как Китай и Россия. "За последние шесть месяцев важность программы в контексте будущей архитектуры связи в космосе значительно возросла. Почему? Потому что стало ясно, что в условиях конфликта старая система SCN не способна обеспечить управление ресурсами для ведения боя, когда ситуация переходит от мирного времени к динамично развивающимся космическим ситуациям", - пояснил представитель Пентагона. Вопрос о милитаризации космического пространства в последние годы обретает все большую актуальность, особенно на фоне обвинений правительства США в том, что Россия якобы рассматривает возможность размещения в космосе ядерного оружия. Доказательств в поддержку своих утверждений Вашингтон не приводит. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что РФ занимается разработкой противоспутникового оружия, несущего ядерный заряд. Москва на официальном уровне неоднократно подчеркивала, что выступает против размещения ядерного оружия в космосе.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973677440.html

https://ria.ru/20240920/ssha-1973796740.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, джейк салливан, министерство обороны сша