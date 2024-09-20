https://ria.ru/20240920/pensii-1973741536.html

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию - РИА Новости, 20.09.2024

В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию

В Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:47

2024-09-20T01:47

2024-09-20T11:13

россия

борис чернышов (депутат)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Госдуму до конца года внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР). "Подготовленный мной законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии не теряет своей актуальности, а напротив — становится еще более востребованным. Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года", — сказал Чернышов. По его словам, законопроект актуален, поскольку в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. Депутат отметил, что отчасти рост зарплат граждан компенсирует ее, но доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен. "Поправки будут касаться размера выплаты. Чтобы рассматривать предновогоднюю выплату как материальную помощь, она должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров", — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240913/rossija-1972411032.html

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россия, борис чернышов (депутат), лдпр, госдума рф, общество