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Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям" - РИА Новости, 20.09.2024
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16:47 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/patrushev-1973877704.html
Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"
Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям" - РИА Новости, 20.09.2024
Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"
Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:47
2024-09-20T16:47
общество
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий патрушев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их исполнению, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Подготовка "дорожных карт" в рамках инцидента "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена", - цитирует пресс-служба Патрушева. По его словам, начиная с июля текущего года Росприроднадзором обследовано 45 объектов. Вице-премьер отметил, что уже есть первый положительный пример в Московской области, где объект согласован контрольно-надзорным органом. "При составлении "дорожных карт" регионам со стороны федерального центра оказывается полноценное методологическое сопровождение в круглосуточном режиме", - отметил Патрушев, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в настоящее время региональные межведомственные штабы по контролю за ситуацией по очистным сооружениям должны приступить к непосредственной работе по исполнению "дорожных карт" для достижения качественного результата, в частности, обеспечить эффективную координацию процессов, своевременное исполнение намеченных мероприятий и оперативное решение возникающих проблем. Патрушев дал поручение Минстрою совместно с Минприроды и Росприроднадзором в течение двух недель проработать предложения по необходимым изменениям нормативной базы и представить консолидированную позицию.
https://ria.ru/20240704/finansirovanie-1957466956.html
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общество, россия, московская область (подмосковье), дмитрий патрушев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"

Патрушев: подготовка дорожных карт по проекту "Очистные сооружения" завершена

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) проводит в координационном центре правительства РФ совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) проводит в координационном центре правительства РФ совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента Очистные сооружения - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) проводит в координационном центре правительства РФ совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их исполнению, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Подготовка "дорожных карт" в рамках инцидента "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена", - цитирует пресс-служба Патрушева.
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На строительство дамб и очистку рек выделят 6,5 миллиарда рублей
4 июля, 17:49
По его словам, начиная с июля текущего года Росприроднадзором обследовано 45 объектов. Вице-премьер отметил, что уже есть первый положительный пример в Московской области, где объект согласован контрольно-надзорным органом.
"При составлении "дорожных карт" регионам со стороны федерального центра оказывается полноценное методологическое сопровождение в круглосуточном режиме", - отметил Патрушев, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что в настоящее время региональные межведомственные штабы по контролю за ситуацией по очистным сооружениям должны приступить к непосредственной работе по исполнению "дорожных карт" для достижения качественного результата, в частности, обеспечить эффективную координацию процессов, своевременное исполнение намеченных мероприятий и оперативное решение возникающих проблем.
Патрушев дал поручение Минстрою совместно с Минприроды и Росприроднадзором в течение двух недель проработать предложения по необходимым изменениям нормативной базы и представить консолидированную позицию.
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ОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПатрушевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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