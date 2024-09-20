https://ria.ru/20240920/patrushev-1973877704.html

Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"

Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям" - РИА Новости, 20.09.2024

Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"

Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:47

2024-09-20T16:47

2024-09-20T16:47

общество

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий патрушев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их исполнению, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Подготовка "дорожных карт" в рамках инцидента "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена", - цитирует пресс-служба Патрушева. По его словам, начиная с июля текущего года Росприроднадзором обследовано 45 объектов. Вице-премьер отметил, что уже есть первый положительный пример в Московской области, где объект согласован контрольно-надзорным органом. "При составлении "дорожных карт" регионам со стороны федерального центра оказывается полноценное методологическое сопровождение в круглосуточном режиме", - отметил Патрушев, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в настоящее время региональные межведомственные штабы по контролю за ситуацией по очистным сооружениям должны приступить к непосредственной работе по исполнению "дорожных карт" для достижения качественного результата, в частности, обеспечить эффективную координацию процессов, своевременное исполнение намеченных мероприятий и оперативное решение возникающих проблем. Патрушев дал поручение Минстрою совместно с Минприроды и Росприроднадзором в течение двух недель проработать предложения по необходимым изменениям нормативной базы и представить консолидированную позицию.

https://ria.ru/20240704/finansirovanie-1957466956.html

https://ria.ru/20240705/patrushev-1957733906.html

россия

московская область (подмосковье)

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общество, россия, московская область (подмосковье), дмитрий патрушев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)