Патрушев рассказал о подготовке дорожных карт по "Очистным сооружениям"
Патрушев: подготовка дорожных карт по проекту "Очистные сооружения" завершена
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) проводит в координационном центре правительства РФ совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев (справа) проводит в координационном центре правительства РФ совещание, посвященное исполнению поручений в рамках инцидента "Очистные сооружения"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подготовка "дорожных карт" в рамках проекта "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена, региональные межведомственные штабы должны приступить к их исполнению, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Подготовка "дорожных карт" в рамках инцидента "Очистные сооружения" в большинстве случаев завершена", - цитирует пресс-служба Патрушева.
По его словам, начиная с июля текущего года Росприроднадзором обследовано 45 объектов. Вице-премьер отметил, что уже есть первый положительный пример в Московской области, где объект согласован контрольно-надзорным органом.
"При составлении "дорожных карт" регионам со стороны федерального центра оказывается полноценное методологическое сопровождение в круглосуточном режиме", - отметил Патрушев, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что в настоящее время региональные межведомственные штабы по контролю за ситуацией по очистным сооружениям должны приступить к непосредственной работе по исполнению "дорожных карт" для достижения качественного результата, в частности, обеспечить эффективную координацию процессов, своевременное исполнение намеченных мероприятий и оперативное решение возникающих проблем.
Патрушев дал поручение Минстрою совместно с Минприроды и Росприроднадзором в течение двух недель проработать предложения по необходимым изменениям нормативной базы и представить консолидированную позицию.