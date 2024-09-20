https://ria.ru/20240920/pasler-1973850328.html

Паслер рассказал о ходе уборочной кампании в Оренбургской области

Паслер рассказал о ходе уборочной кампании в Оренбургской области - РИА Новости, 20.09.2024

Паслер рассказал о ходе уборочной кампании в Оренбургской области

Большую роль в сложных условиях уборочной кампании-2024 играет современная качественная техника, поэтому Оренбургская область постепенно обновляет... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:11

2024-09-20T15:11

2024-09-20T15:11

оренбургская область

тоцкий район

денис паслер

новосергиевский район

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Большую роль в сложных условиях уборочной кампании-2024 играет современная качественная техника, поэтому Оренбургская область постепенно обновляет материально-техническую базу предприятий агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Регионом заключен ряд соглашений, и наши аграрии приобретают оборудование и технику у проверенных производителей на льготных условиях, в основном отечественную. С каждым годом ее доля растет – это устойчивая тенденция на достижение технологического суверенитета", - написал Паслер в своем телеграм-канале. Он отметил, что оренбургские сельхозпроизводители закупили технику и оборудование на 7,3 миллиарда рублей с начала года. А именно 25 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, 366 тракторов, 200 зерноуборочных комбайнов и 453 единицы другой сельхозтехники и оборудования. На данный момент на полях в уборке зерновых задействовано 2476 комбайнов. "В регионе уже намолочено 3,3 миллиона тонн зерна. Скошено 2,7 миллиона гектара зерновых, обмолочено 2,6 миллиона гектара – это 81% от общей площади уборки. Средняя урожайность – 16 центнеров на гектар. Наибольший вклад в намолот внесли аграрии Новосергиевского района — 190,9 тысячи тонны", - написал Паслер. Он добавил, что озимые посеяны на площади 776,1 тысячи гектара из плановых 917,1 тысячи гектара. План полностью выполнили в хозяйствах Абдулинского, Адамовского, Бузулукского, Грачевского, Домбаровского, Курманаевского, Переволоцкого, Пономаревского, Тоцкого районов, Кувандыкского ГО и города Оренбурга. Кроме того, большинство районов выполнили и перевыполнили планы по заготовке сена, сенажа, фуража, силосных культур, соломы.

https://ria.ru/20240919/orenburzhe-1973632397.html

тоцкий район

новосергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тоцкий район, денис паслер, новосергиевский район