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ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:21 20.09.2024 (обновлено: 09:46 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ochevidetsa-1973745279.html
ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области
ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области
ВСУ обстреливали в Курской области мирных жителей, которые копали картошку, рассказала РИА Новости жительница Рыльского района Курской области Мария Беседина. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:21
2024-09-20T09:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
россия
рыльский район
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КУРСК, 20 сен — РИА Новости. ВСУ обстреливали в Курской области мирных жителей, которые копали картошку, рассказала РИА Новости жительница Рыльского района Курской области Мария Беседина. Оперативный штаб Курской области 16 сентября принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. "До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот (от дома Марии. — Прим. ред.) — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки" (противопехотные мины. — Прим. ред.). Ну а потом нас эвакуировали. Это обязательно нужно было. Добрались нормально", — рассказала Мария. Она добавляет, что обстреливать их деревню Золотарёвка начали еще с 2022 года. "Нервы истреблены все. Где-то какой-то стук — уже все трепещется", — сетует пенсионерка. В областную столицу 73-летняя женщина переехала на этой неделе к родственникам. По ее словам, здесь она всем довольна, ей уже выдали ваучер на лекарства. "В общем, спасибо и местным, и федеральным властям. Хоть тяжело, и им тяжело", — заключает пенсионерка. Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,9 тысячи военных, 122 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240920/leopard-1973744143.html
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, россия, рыльский район
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Рыльский район
ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области

Очевидица Беседина : ВСУ обстреливали копавших картошку жителей Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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КУРСК, 20 сен — РИА Новости. ВСУ обстреливали в Курской области мирных жителей, которые копали картошку, рассказала РИА Новости жительница Рыльского района Курской области Мария Беседина.
Оперативный штаб Курской области 16 сентября принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной.
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"До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот (от дома Марии. — Прим. ред.) — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки" (противопехотные мины. — Прим. ред.). Ну а потом нас эвакуировали. Это обязательно нужно было. Добрались нормально", — рассказала Мария.
Она добавляет, что обстреливать их деревню Золотарёвка начали еще с 2022 года. "Нервы истреблены все. Где-то какой-то стук — уже все трепещется", — сетует пенсионерка.
В областную столицу 73-летняя женщина переехала на этой неделе к родственникам. По ее словам, здесь она всем довольна, ей уже выдали ваучер на лекарства. "В общем, спасибо и местным, и федеральным властям. Хоть тяжело, и им тяжело", — заключает пенсионерка.
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Подразделения ВСУ в 05:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14,9 тысячи военных, 122 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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