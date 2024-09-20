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Жительница курского села Уланок сообщила об уничтожении 90 процентов домов - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:58 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ochevidets-1973743173.html
Жительница курского села Уланок сообщила об уничтожении 90 процентов домов
Жительница курского села Уланок сообщила об уничтожении 90 процентов домов - РИА Новости, 20.09.2024
Жительница курского села Уланок сообщила об уничтожении 90 процентов домов
ВСУ при обстреле Курской области сожгли почти все село Уланок, в котором из примерно 300 дворов осталось только 30, сообщила жительница этого села в Суджанском... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:58
2024-09-20T02:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
курская область
суджанский район
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ при обстреле Курской области сожгли почти все село Уланок, в котором из примерно 300 дворов осталось только 30, сообщила жительница этого села в Суджанском районе на допросе в качестве свидетеля у военных следователей. "Разрушали дома. Разрушено, я не знаю, если у нас было около 300 дворов, ну будем так говорить, 30 осталось целыми, остальное всё они сожгли", - рассказала она. Женщина рассказала, что эвакуировалась под обстрелами ВСУ, а один из снарядов упал недалеко от ее дома. Поражающие элементы посекли весь дом при взрывах, кроме того, на воротах и заборе остались дыры, выбило окна, потрескались стены, потолок был посечен. "Сплавленный металл из кусочков… концы настолько заточены, как лезвие, такие гладенькие", - сказала местная жительница. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,9 тысячи военных, 122 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
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владимир путин, россия, курская область, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Курская область, Суджанский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Жительница курского села Уланок сообщила об уничтожении 90 процентов домов

Очевидец: ВСУ уничтожили 90% домов курского села Уланок

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ при обстреле Курской области сожгли почти все село Уланок, в котором из примерно 300 дворов осталось только 30, сообщила жительница этого села в Суджанском районе на допросе в качестве свидетеля у военных следователей.
"Разрушали дома. Разрушено, я не знаю, если у нас было около 300 дворов, ну будем так говорить, 30 осталось целыми, остальное всё они сожгли", - рассказала она.
Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Женщина рассказала, что эвакуировалась под обстрелами ВСУ, а один из снарядов упал недалеко от ее дома. Поражающие элементы посекли весь дом при взрывах, кроме того, на воротах и заборе остались дыры, выбило окна, потрескались стены, потолок был посечен.
"Сплавленный металл из кусочков… концы настолько заточены, как лезвие, такие гладенькие", - сказала местная жительница.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,9 тысячи военных, 122 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияКурская областьСуджанский районВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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