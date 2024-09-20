Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 20.09.2024 (обновлено: 12:31 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/obstrely-1973794212.html
Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области
Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области
Украинские войска обстреляли пять сел Большесолдатского района Курской области, там уничтожены не менее десяти домов, сообщил глава местной администрации... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:07
2024-09-20T12:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
большесолдатский район
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973796581_0:272:960:812_1920x0_80_0_0_fb91ed543d0766a2d8c7659c41ff10dd.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять сел Большесолдатского района Курской области, там уничтожены не менее десяти домов, сообщил глава местной администрации Владимир Зайцев в Telegram-канале. &quot;Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская. В результате чего, по имеющимся данным, уничтожено более десяти домов&quot;, — написал он.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
россия
курская область
большесолдатский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973796581_0:182:960:902_1920x0_80_0_0_d94397f65edab91200752eaef10e3175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Большесолдатский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области

Глава Большесолдатского района Зайцев: обстрел ВСУ уничтожил более 10 домов

© Фото : Владимир Зайцев/TelegramПоследствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Владимир Зайцев/Telegram
Последствия обстрела ВСУ деревни Ржава в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять сел Большесолдатского района Курской области, там уничтожены не менее десяти домов, сообщил глава местной администрации Владимир Зайцев в Telegram-канале.
«

"Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская. В результате чего, по имеющимся данным, уничтожено более десяти домов", — написал он.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБольшесолдатский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала