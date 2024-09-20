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Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области

Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

Обстрелы ВСУ уничтожили более десяти домов в Курской области

Украинские войска обстреляли пять сел Большесолдатского района Курской области, там уничтожены не менее десяти домов, сообщил глава местной администрации... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:07

2024-09-20T12:07

2024-09-20T12:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

большесолдатский район

вооруженные силы украины

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли пять сел Большесолдатского района Курской области, там уничтожены не менее десяти домов, сообщил глава местной администрации Владимир Зайцев в Telegram-канале. "Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка, Первомайская. В результате чего, по имеющимся данным, уничтожено более десяти домов", — написал он.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 19 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

россия

курская область

большесолдатский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, происшествия