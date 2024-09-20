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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973929719.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:34
2024-09-20T21:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 20.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.55 выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе и сбросили ВОП

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 20.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.55 выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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