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Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе

Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T21:34

2024-09-20T21:34

2024-09-20T21:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 20.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.55 выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

горловка

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горловка, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия