https://ria.ru/20240920/obstrel-1973929719.html
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:34
2024-09-20T21:34
2024-09-20T21:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
петровский район
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_ba7a5576b90a54c4af7ea0fc909b133e.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска при помощи беспилотника-камикадзе атаковали центр Горловки и сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 18.45 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 20.55 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ с 19.20 по 20.55 выпустили по Петровскому району Донецка и центру Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html
горловка
донецк
петровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892963474_161:0:2208:1535_1920x0_80_0_0_9ad7ada418900cb5e2647ec34851845b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку беспилотником-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку беспилотником-камикадзе и сбросили ВОП