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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек - РИА Новости, 20.09.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:29

2024-09-20T19:29

2024-09-20T19:35

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецк

иван приходько

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что при обстреле жилмассива пострадали восемь человек."Десять мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских нацистов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, происшествия, донецк, иван приходько, стирол, донецкая народная республика