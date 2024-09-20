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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек - РИА Новости, 20.09.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:29
2024-09-20T19:29
2024-09-20T19:35
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке в ДНР возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее мэр сообщал, что при обстреле жилмассива пострадали восемь человек."Десять мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских нацистов", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до десяти человек
Приходько: число пострадавших при обстреле жилмассива в Горловке возросло до 10