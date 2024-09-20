https://ria.ru/20240920/netanjahu-1973881761.html

СМИ: Нетаньяху сократил срок визита в США из-за ситуации на Ближнем Востоке

СМИ: Нетаньяху сократил срок визита в США из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: Нетаньяху сократил срок визита в США из-за ситуации на Ближнем Востоке

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН сократился на один день из-за обострения обстановки... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:57

2024-09-20T16:57

2024-09-20T16:57

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мария захарова

хезболла

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН сократился на один день из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщил в пятницу новостной портал Ynet. Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболлах" уже несколько дней обмениваются ракетными ударами и бомбардировками. В пятницу Армия обороны Израиля сообщила о прицельной атаке по Бейруту, в то время как с территории Ливана по Израилю за сутки было выпущено около 140 снарядов. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сократил свой визит в США на следующей неделе из-за ситуации с безопасностью. Премьер-министр прибудет в США для выступления с речью на генеральной Ассамблеи ООН в среду, а не во вторник", - говорится в сообщении. Портал также утверждает, что в канцелярии Нетаньяху обсуждают, что премьер может прибыть в США в пятницу для выступления с речью и уехать обратно в субботу. В Нью-Йорке 10 сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. -0-

https://ria.ru/20240904/netanjahu-1970588016.html

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