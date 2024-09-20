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На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя - РИА Новости, 20.09.2024
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23:18 20.09.2024 (обновлено: 23:28 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/nebenzya-1973936858.html
На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя
На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя - РИА Новости, 20.09.2024
На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя
Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать "новую большую ближневосточную войну", сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T23:18
2024-09-20T23:28
ближний восток
ливан
в мире
россия
израиль
василий небензя
мария захарова
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать "новую большую ближневосточную войну", сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ближний восток, ливан, в мире, россия, израиль, василий небензя, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
Ближний Восток, Ливан, В мире, Россия, Израиль, Василий Небензя, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя

Небензя: организаторы взрывов в Ливане хотели спровоцировать новую войну

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 20 сен – РИА Новости. Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать "новую большую ближневосточную войну", сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
«
"Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
КНР призвала к международному расследованию подрывов пейджеров в Ливане
Вчера, 22:49
 
Ближний ВостокЛиванВ миреРоссияИзраильВасилий НебензяМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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