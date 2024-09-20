https://ria.ru/20240920/nebenzya-1973936858.html

На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя

На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя - РИА Новости, 20.09.2024

На Ближнем Востоке хотели организовать новую войну, заявил Небензя

Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать "новую большую ближневосточную войну", сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:18

2024-09-20T23:18

2024-09-20T23:28

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать "новую большую ближневосточную войну", сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя."Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/podryv-1973934178.html

ближний восток

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