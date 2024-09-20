https://ria.ru/20240920/nauka-1973919036.html

В России разработали технологию замещения плечевой кости

В России разработали технологию замещения плечевой кости - РИА Новости, 20.09.2024

В России разработали технологию замещения плечевой кости

Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали и применяют уникальную технологию по замещению плечевой кости с использованием 3D-печати, РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:44

2024-09-20T19:44

2024-09-20T19:44

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова разработали и применяют уникальную технологию по замещению плечевой кости с использованием 3D-печати, доложил начальник академии Евгений Крюков статс-секретарю - замминистра обороны РФ Анне Цивилевой. Автор инновационной методики - профессор, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии Военно-медицинской академии, главный травматолог МО РФ Владимир Хоминец. По его словам, метод применяется для пациентов, получивших серьезные повреждения проксимального отдела плечевой кости и лопатки в результате минно-взрывной травмы. Он добавил, что для каждого больного индивидуально на специальном 3D-принтере печатается имплант, который затем вживляется в тело. При этом размер нового участка кости может достигать 20 сантиметров. Раньше пациент с подобной травмой был обречен на инвалидность, а теперь благодаря новому подходу подвижность руки может быть восстановлена практически на 100%. В ходе визита Цивилева пообщалась с одним из бойцов, которому была недавно сделана подобная операция. Всего на счету специалистов академии более десятка таких хирургических вмешательств. Военными медиками академии, в том числе в зоне спецоперации, также активно применяется другая отечественная разработка - комплект стержневой военно-полевой, предназначенный для фиксации конечностей при переломах. "Ребятам ставят эту конструкцию практически на первом этапе оказания медицинской помощи. Она позволяет полностью стабилизировать перелом", - сказал Крюков. Он добавил , что применение этой разработки позволяет избежать серьезных осложнений при транспортировке раненых бойцов. "То, что делают наши медики, вызывает, с одной стороны, конечно же, огромное чувство гордости, с другой - радости за наших военнослужащих, потому что благодаря этим методикам ребята будут в будущем жить полноценной жизнью", - отметила Цивилева.

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