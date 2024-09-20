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Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей - РИА Новости, 20.09.2024
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14:56 20.09.2024 (обновлено: 17:22 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей - РИА Новости, 20.09.2024
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей
Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:56
2024-09-20T17:22
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 рубля", — сказал собеседник агентства. В соцсети Instagram* у Серовски девять миллионов подписчиков. В Telegram-канале она публикует снимки из повседневной жизни и путешествий.*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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россия
Россия
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей

Блогер Надин Серовски задолжала налоговой более 68 миллионов рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер Надин Серовски
Блогер Надин Серовски - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Надин Серовски. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 рубля", — сказал собеседник агентства.
В соцсети Instagram* у Серовски девять миллионов подписчиков. В Telegram-канале она публикует снимки из повседневной жизни и путешествий.
*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
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