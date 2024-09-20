https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html

Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей

Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей - РИА Новости, 20.09.2024

Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей

Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:56

2024-09-20T14:56

2024-09-20T17:22

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Блогер Надежда Серова (Надин Серовски) задолжала налоговой более 68 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В настоящее время налоговая задолженность Надежды Серовой составляет 68 194 482 рубля", — сказал собеседник агентства. В соцсети Instagram* у Серовски девять миллионов подписчиков. В Telegram-канале она публикует снимки из повседневной жизни и путешествий.*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240816/glyukoza-1966513084.html

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