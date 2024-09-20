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Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря - РИА Новости, 20.09.2024
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02:26 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря - РИА Новости, 20.09.2024
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря
Гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря земельный и транспортный налог, а также налог на имущество, рассказал РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:26
2024-09-20T02:26
москва
московская область (подмосковье)
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря земельный и транспортный налог, а также налог на имущество, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов на имущество за 2023 год. "Что касается налога на имущество, земельного налога и транспортного, то данные налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог", - сказал Хаминский.
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москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Юрист Хаминский: налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря

© iStock.com / MTStock StudioРассчет налога
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© iStock.com / MTStock Studio
Рассчет налога . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря земельный и транспортный налог, а также налог на имущество, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов на имущество за 2023 год.
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"Что касается налога на имущество, земельного налога и транспортного, то данные налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог", - сказал Хаминский.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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