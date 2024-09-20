https://ria.ru/20240920/nalogi-1973742522.html

Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря - РИА Новости, 20.09.2024

Россиян предупредили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря земельный и транспортный налог, а также налог на имущество, рассказал РИА Новости руководитель Центра... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T02:26

2024-09-20T02:26

2024-09-20T02:26

москва

московская область (подмосковье)

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955512981_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f4d3301ef540bfb462ec587556881218.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Гражданам необходимо уплатить не позднее 1 декабря земельный и транспортный налог, а также налог на имущество, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала рассылать владельцам транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости уведомления для оплаты налогов на имущество за 2023 год. "Что касается налога на имущество, земельного налога и транспортного, то данные налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог", - сказал Хаминский.

https://ria.ru/20240917/izvestiya-1973103197.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика