https://ria.ru/20240920/murashko-1973934899.html

Венгерские фирмы продолжают работать в России, заявил Мурашко

Венгерские фирмы продолжают работать в России, заявил Мурашко - РИА Новости, 20.09.2024

Венгерские фирмы продолжают работать в России, заявил Мурашко

Венгерские фирмы продолжают работать на российском рынке и пользуются поддержкой государства, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T22:58

2024-09-20T22:58

2024-09-20T22:58

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венгрия

будапешт

михаил мурашко

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгерские фирмы продолжают работать на российском рынке и пользуются поддержкой государства, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Венгерские компании продолжают работать на российском рынке и пользуются поддержкой государства. Интерес имеется также у российских предпринимателей, подтверждением этого является сегодня бизнес-форум российского и венгерского делового сообщества", - сказал Мурашко после заседания комиссии в Будапеште. Глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая перед участниками российско-венгерского бизнес форума, заявил, что правительство Венгрии и дальше будет предоставлять всевозможную поддержку для выстраивания экономического сотрудничества с российскими партнерами и появления на рынке РФ с товарами и услугами. "Сейчас, когда отдельные компании покидают российский рынок, открылось новое окно возможностей для предпринимателей, которые готовы к сотрудничеству, намерены продолжать работу у нас, а также для всех заинтересованных в приходе на российский рынок", - сказал участникам форума Мурашко. В качестве успешного присутствия на российском рынке Сийярто назвал банк ОТР и нефтегазовую компанию MOL. "Мы точно знаем, что физическая доставка товаров и услуг в Россию сталкивается с трудностями, поэтому мы работаем над решением с нашими региональными партнерами, которое в краткосрочной перспективе сможет означать огромное конкурентное преимущество с точки зрения доставки венгерских товаров в Россию", - отметил он. Сийярто сообщил, что в форуме приняли участие 173 представителя из 78 компаний. По словам Мурашко, на мероприятии присутствовали, в том числе, представители крупных российских деловых организаций и властей российских регионов. Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение.

https://ria.ru/20240920/torgovlya-1973890475.html

https://ria.ru/20240920/sijjarto-1973932593.html

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в мире, экономика, россия, венгрия, будапешт, михаил мурашко, петер сийярто