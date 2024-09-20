https://ria.ru/20240920/msta-s-1973747550.html

Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино

Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино - РИА Новости, 20.09.2024

Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T05:33

2024-09-20T05:33

2024-09-20T05:33

специальная военная операция на украине

работино

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам наводчик САУ с позывным "Второй". "Поразили огнем замаскированное орудие ВСУ, оборонительные позиции пехоты и блиндаж, в котором укрывался артиллерийский расчет противника", - сказал он. По словам военнослужащего, ВСУ с помощью БПЛА ведут постоянную охоту на российские самоходные установки, поэтому артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня. "Под обстрелами, конечно, работать неприятно, но приходится. Ну, и плюс сейчас много летает дронов, поэтому уходить с огневой позиции также сложно", - отметил "Второй".

https://ria.ru/20240920/sklady-1973746694.html

работино

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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире