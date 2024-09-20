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Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/msta-s-1973747550.html
Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино
Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино - РИА Новости, 20.09.2024
Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино
Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:33
2024-09-20T05:33
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам наводчик САУ с позывным "Второй". "Поразили огнем замаскированное орудие ВСУ, оборонительные позиции пехоты и блиндаж, в котором укрывался артиллерийский расчет противника", - сказал он. По словам военнослужащего, ВСУ с помощью БПЛА ведут постоянную охоту на российские самоходные установки, поэтому артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня. "Под обстрелами, конечно, работать неприятно, но приходится. Ну, и плюс сейчас много летает дронов, поэтому уходить с огневой позиции также сложно", - отметил "Второй".
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работино, запорожская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила замаскированное орудие Д-20 ВСУ под Работино

"Мста-С" группировки "Днепр" уничтожила орудие Д-20 ВСУ севернее Работино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки войск "Днепр" уничтожил орудие Д-20 ВСУ, замаскированное в лесополосе севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам наводчик САУ с позывным "Второй".
"Поразили огнем замаскированное орудие ВСУ, оборонительные позиции пехоты и блиндаж, в котором укрывался артиллерийский расчет противника", - сказал он.
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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По словам военнослужащего, ВСУ с помощью БПЛА ведут постоянную охоту на российские самоходные установки, поэтому артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня. "Под обстрелами, конечно, работать неприятно, но приходится. Ну, и плюс сейчас много летает дронов, поэтому уходить с огневой позиции также сложно", - отметил "Второй".
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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