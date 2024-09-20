https://ria.ru/20240920/moskva-1973890613.html

Компании из Москвы расширяют ассортимент высокотехнологичных товаров

Компании из Москвы расширяют ассортимент высокотехнологичных товаров - РИА Новости, 20.09.2024

Компании из Москвы расширяют ассортимент высокотехнологичных товаров

Столичные компании расширяют ассортимент высокотехнологичной продукции и наращивают их производство при активной поддержке города, сообщил министр правительства РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:51

2024-09-20T17:51

2024-09-20T17:51

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

артем лукин

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Столичные компании расширяют ассортимент высокотехнологичной продукции и наращивают их производство при активной поддержке города, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.В Москве работают более 4,2 тысячи предприятий, которые выпускают широкий спектр продукции, важной для страны: продукты питания, одежду, лекарства, медицинские изделия и высокотехнологичное оборудование."Научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры Москвы исследуют, изобретают, апробируют новые технологии, а заводы изготавливают продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности. При активной поддержке города компании Москвы расширяют ассортимент высокотехнологичной продукции и наращивают производство", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос более чем в 2,1 раза, а машин и оборудования – более чем на треть с начала года.Так, столичный производитель Engy представил станцию быстрой зарядки для электромобилей. За 30 минут она способна зарядить батарею транспортного средства до 80%. Устройство может питать сразу две машины одновременно, обладает купольной камерой и камерой с системой распознавания лиц пользователей. Кроме того, продукт имеет систему подвеса кабелей для предотвращения их механического повреждения.В станции используются разработанные компанией преобразователи – ключевой элемент любой зарядной станции, с помощью которого переменный ток из сети преобразуется в постоянный, необходимый для зарядки батареи электромобиля.Также московский производитель роботизированных систем "Технорэд" разработал универсальное адаптивное электромеханическое захватное устройство для роборук. Оно позволяет легко менять модули машин, адаптируясь к разным типам и формам деталей, с помощью которого компании смогут экономить время, средства и увеличивать общую эффективность производства.По словам генерального директора компании Артема Лукина, универсальные захватные устройства – это еще один важный шаг в сторону доступной роботизации. Так как решение помогает предприятиям с небольшой серией и меняющимися задачами обрести большую гибкость и стабильность.Столица является городом с развитым производством, где работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а еще около 100 малых. Компании производят различные товары и активно внедряют инновации.В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому набору системной поддержки города. На данный момент предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, субсидиями и целевыми займами. Также для них разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240919/moskva-1973570967.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, москва, артем лукин