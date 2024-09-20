https://ria.ru/20240920/moskva-1973861361.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках - РИА Новости, 20.09.2024
Москвичей предупредили о заморозках
Спасатели предупредили о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром в Москве с 22 по 24 сентября, сообщается на сайте столичного главка МЧС России в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:49
2024-09-20T15:49
2024-09-20T15:50
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус 4 градусов ночью и утром в Москве с 22 по 24 сентября, сообщается на сайте столичного главка МЧС России в Telegram-канале. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22 по 24 сентября в ночные и утренние часы местами в Москве ожидаются заморозки -2°C…0°C, местами до -4°C", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о заморозках
В Москве с 22 по 24 сентября ожидаются заморозки до минус четырех градусов