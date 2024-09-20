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В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 20.09.2024
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09:50 20.09.2024 (обновлено: 10:45 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться
На юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:50
2024-09-20T10:45
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина напал и избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться", — говорится в публикации. Сейчас задержанного допрашивают. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться

На юго-западе Москвы мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.
«
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина напал и избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться", — говорится в публикации.
Сейчас задержанного допрашивают. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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