https://ria.ru/20240920/moskva-1973765784.html
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться
На юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:50
2024-09-20T09:50
2024-09-20T10:45
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На юго-западе Москвы задержали мужчину, который избил девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина напал и избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться", — говорится в публикации. Сейчас задержанного допрашивают. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться
На юго-западе Москвы мужчина избил девушку из-за отказа знакомиться