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ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО - РИА Новости, 20.09.2024
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17:45 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/moshennichestvo-1973898803.html
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО - РИА Новости, 20.09.2024
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО
Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:45
2024-09-20T17:45
россия
санкт-петербург
северо-кавказский федеральный округ
центральный банк рф (цб рф)
осаго
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены четыре субъекта, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 июля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 6 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2023 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - говорится в обзоре. Вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 4,5 балла) находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика, указывается там же. По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, отмечается в обзоре. В общей сложности в 48 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–2,0 балла. Наиболее существенное снижение рисков недобросовестных действий (от 1,5 до 2,0 балла) зафиксировано в Приморском и Краснодарском краях, в республиках Тыва, Адыгея и Северная Осетия – Алания, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Иркутской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге, обращают внимание в ЦБ. "Важно отметить снижение значений суммарного риска в таких крупных субъектах РФ (сборы страховых премий более 3 миллиардов рублей в год), как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Алтайский края, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Кемеровская, Тюменская, Иркутская, Саратовская и Белгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ", - добавляется там же.
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россия, санкт-петербург, северо-кавказский федеральный округ, центральный банк рф (цб рф), осаго, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Северо-Кавказский Федеральный округ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО, Происшествия
ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО

ЦБ: в Ингушетии, Дагестане и Чечне высокие риски мошенничества по ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтовладелец оформляет страховой полис ОСАГО
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены четыре субъекта, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".
ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).
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"По данным за скользящий год, на 1 июля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 6 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2023 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - говорится в обзоре.
Вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 4,5 балла) находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика, указывается там же.
По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, отмечается в обзоре.
В общей сложности в 48 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–2,0 балла. Наиболее существенное снижение рисков недобросовестных действий (от 1,5 до 2,0 балла) зафиксировано в Приморском и Краснодарском краях, в республиках Тыва, Адыгея и Северная Осетия – Алания, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Иркутской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге, обращают внимание в ЦБ.
"Важно отметить снижение значений суммарного риска в таких крупных субъектах РФ (сборы страховых премий более 3 миллиардов рублей в год), как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Алтайский края, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Кемеровская, Тюменская, Иркутская, Саратовская и Белгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ", - добавляется там же.
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