https://ria.ru/20240920/moshennichestvo-1973898803.html

ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО

ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО - РИА Новости, 20.09.2024

ЦБ назвал регионы с наибольшими рисками мошенничества по ОСАГО

Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:45

2024-09-20T17:45

2024-09-20T17:45

россия

санкт-петербург

северо-кавказский федеральный округ

центральный банк рф (цб рф)

осаго

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824892434_990:662:3072:1833_1920x0_80_0_0_8ac018bc1fc12b5b12d7f4f74ba04e3a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО на 1 июля за год снизилось на шесть субъектов РФ: к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены четыре субъекта, следует из обзора Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 июля 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены 4 субъекта РФ (на 6 меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 июля 2023 года). В "красной" зоне остались 3 субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская Республика, а также 1 субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - говорится в обзоре. Вблизи "красной" зоны (с уровнем риска 4,5 балла) находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край и Карачаево-Черкесская Республика, указывается там же. По итогам скользящего года из "красной" зоны в "желтую" перешли республики Северная Осетия – Алания и Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, отмечается в обзоре. В общей сложности в 48 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–2,0 балла. Наиболее существенное снижение рисков недобросовестных действий (от 1,5 до 2,0 балла) зафиксировано в Приморском и Краснодарском краях, в республиках Тыва, Адыгея и Северная Осетия – Алания, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках, Иркутской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге, обращают внимание в ЦБ. "Важно отметить снижение значений суммарного риска в таких крупных субъектах РФ (сборы страховых премий более 3 миллиардов рублей в год), как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский и Алтайский края, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Кемеровская, Тюменская, Иркутская, Саратовская и Белгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ", - добавляется там же.

https://ria.ru/20240708/osago-1958287406.html

https://ria.ru/20240907/osago-1971141150.html

россия

санкт-петербург

северо-кавказский федеральный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, северо-кавказский федеральный округ, центральный банк рф (цб рф), осаго, происшествия