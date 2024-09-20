https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html

Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья

Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 20.09.2024

Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья

Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:53

2024-09-20T06:53

2024-09-20T07:20

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так дипломат прокомментировала высказывание президента Молдавии Майя Санду о возможности вхождения Молдавии в ЕС без Приднестровья."Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС с Приднестровьем либо без него ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление президента Молдавии Майи Санду лишний раз подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему", — сказала Захарова.Как отметила дипломат, решение "приднестровской проблемы" не входит в число главных приоритетов Кишинева, самопровозглашенная республика рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС.По ее словам, расчет при этом делается на вынужденное втягивание Тирасполя в предстоящие переговоры Кишинева с Брюсселем.Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://ria.ru/20240907/sanda-1971300050.html

https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html

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молдавия, кишинев, россия, майя санду, мария захарова, евросоюз, обсе, в мире