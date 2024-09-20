Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья
Захарова: Кишинев воспринимает Приднестровье как препятствие для вхождения в ЕС
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала высказывание президента Молдавии Майя Санду о возможности вхождения Молдавии в ЕС без Приднестровья.
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"Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС с Приднестровьем либо без него ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление президента Молдавии Майи Санду лишний раз подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему", — сказала Захарова.
Как отметила дипломат, решение "приднестровской проблемы" не входит в число главных приоритетов Кишинева, самопровозглашенная республика рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.