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Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 20.09.2024
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06:53 20.09.2024 (обновлено: 07:20 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html
Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья
Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья - РИА Новости, 20.09.2024
Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья
Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:53
2024-09-20T07:20
молдавия
кишинев
россия
майя санду
мария захарова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так дипломат прокомментировала высказывание президента Молдавии Майя Санду о возможности вхождения Молдавии в ЕС без Приднестровья."Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС с Приднестровьем либо без него ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление президента Молдавии Майи Санду лишний раз подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему", — сказала Захарова.Как отметила дипломат, решение "приднестровской проблемы" не входит в число главных приоритетов Кишинева, самопровозглашенная республика рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС.По ее словам, расчет при этом делается на вынужденное втягивание Тирасполя в предстоящие переговоры Кишинева с Брюсселем.Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
https://ria.ru/20240907/sanda-1971300050.html
https://ria.ru/20240905/moldaviya-1970855938.html
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молдавия, кишинев, россия, майя санду, мария захарова, евросоюз, обсе, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Майя Санду, Мария Захарова, Евросоюз, ОБСЕ, В мире
Захарова оценила слова Санду о присоединении к ЕС без Приднестровья

Захарова: Кишинев воспринимает Приднестровье как препятствие для вхождения в ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Приднестровье рассматривается руководством в Кишиневе чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала высказывание президента Молдавии Майя Санду о возможности вхождения Молдавии в ЕС без Приднестровья.
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"Дискуссия о целесообразности вхождения Молдавии в ЕС с Приднестровьем либо без него ведется в Кишиневе уже давно. Очередное заявление президента Молдавии Майи Санду лишний раз подтверждает, что Кишинев в погоне за "европейской мечтой", если потребуется, готов отказаться от перспективы урегулировать приднестровскую проблему", — сказала Захарова.
Как отметила дипломат, решение "приднестровской проблемы" не входит в число главных приоритетов Кишинева, самопровозглашенная республика рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС.
По ее словам, расчет при этом делается на вынужденное втягивание Тирасполя в предстоящие переговоры Кишинева с Брюсселем.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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МолдавияКишиневРоссияМайя СандуМария ЗахароваЕвросоюзОБСЕВ мире
 
 
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