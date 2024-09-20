https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html

Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС - РИА Новости, 20.09.2024

Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на Международной космической станции. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:14

2024-09-20T16:14

2024-09-20T16:14

космос - риа наука

белоруссия

земля

олег кононенко

николай чуб

олег новицкий

роскосмос

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на Международной космической станции. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", в 16.06.51 мск 20 сентября они должны были превысить достижение своих коллеги Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио, полёт которых в 2022-2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд. Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара, которая вернулась на этом же корабле в апреле с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской. Кононенко и Чуб вернутся вместе с американкой Трейси Дайсон на Землю 23 сентября на корабле "Союз МС-25", который весной доставил на МКС Новицкого, Василевскую и Дайсон. Всего продолжительность полёта Кононенко и Чуба составит более 374 суток. Новый рекорд касается только полёта МКС. Самый продолжительный полёт в истории космонавтики выполнил россиянин Валерий Поляков, который с января 1994 года по март 1995 года на станции "Мир" провёл 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Ранее Кононенко, сейчас выполняющий свой пятый полёт, стал первым человеком, который в сумме провёл больше тысячи суток в космосе. Кроме того, 11 сентября был обновлён рекорд по количеству землян, одновременно находящихся в космосе. В тот день на орбите оказались экипаж МКС в составе девяти человек, летящие к ним на трое членов экипажа корабля "Союз МС-26", трое космонавтов на китайской орбитальной станции и четверо участников полёта американского корабля Crew Dragon туристической миссии Polaris Dawn.

https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, белоруссия, земля, олег кононенко, николай чуб, олег новицкий, роскосмос