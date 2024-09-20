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Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС - РИА Новости, 20.09.2024
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16:14 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС - РИА Новости, 20.09.2024
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на Международной космической станции. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:14
2024-09-20T16:14
космос - риа наука
белоруссия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на Международной космической станции. Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", в 16.06.51 мск 20 сентября они должны были превысить достижение своих коллеги Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио, полёт которых в 2022-2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд. Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара, которая вернулась на этом же корабле в апреле с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской. Кононенко и Чуб вернутся вместе с американкой Трейси Дайсон на Землю 23 сентября на корабле "Союз МС-25", который весной доставил на МКС Новицкого, Василевскую и Дайсон. Всего продолжительность полёта Кононенко и Чуба составит более 374 суток. Новый рекорд касается только полёта МКС. Самый продолжительный полёт в истории космонавтики выполнил россиянин Валерий Поляков, который с января 1994 года по март 1995 года на станции "Мир" провёл 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Ранее Кононенко, сейчас выполняющий свой пятый полёт, стал первым человеком, который в сумме провёл больше тысячи суток в космосе. Кроме того, 11 сентября был обновлён рекорд по количеству землян, одновременно находящихся в космосе. В тот день на орбите оказались экипаж МКС в составе девяти человек, летящие к ним на трое членов экипажа корабля "Союз МС-26", трое космонавтов на китайской орбитальной станции и четверо участников полёта американского корабля Crew Dragon туристической миссии Polaris Dawn.
https://ria.ru/20240906/space-1970886501.html
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космос - риа наука, белоруссия, земля, олег кононенко, николай чуб, олег новицкий, роскосмос
Космос - РИА Наука, Белоруссия, Земля, Олег Кононенко, Николай Чуб, Олег Новицкий, Роскосмос
Российские космонавты побили рекорд по продолжительности миссии на МКС

Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили новый рекорд по продолжительности одной миссии на Международной космической станции.
Как сообщили ранее в пресс-службе "Роскосмоса", в 16.06.51 мск 20 сентября они должны были превысить достижение своих коллеги Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио, полёт которых в 2022-2023 годах продлился 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд.
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Кононенко и Чуб отправились на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара, которая вернулась на этом же корабле в апреле с россиянином Олегом Новицким и первой космонавткой Белоруссии Мариной Василевской.
Кононенко и Чуб вернутся вместе с американкой Трейси Дайсон на Землю 23 сентября на корабле "Союз МС-25", который весной доставил на МКС Новицкого, Василевскую и Дайсон. Всего продолжительность полёта Кононенко и Чуба составит более 374 суток.
Новый рекорд касается только полёта МКС. Самый продолжительный полёт в истории космонавтики выполнил россиянин Валерий Поляков, который с января 1994 года по март 1995 года на станции "Мир" провёл 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.
Ранее Кононенко, сейчас выполняющий свой пятый полёт, стал первым человеком, который в сумме провёл больше тысячи суток в космосе.
Кроме того, 11 сентября был обновлён рекорд по количеству землян, одновременно находящихся в космосе. В тот день на орбите оказались экипаж МКС в составе девяти человек, летящие к ним на трое членов экипажа корабля "Союз МС-26", трое космонавтов на китайской орбитальной станции и четверо участников полёта американского корабля Crew Dragon туристической миссии Polaris Dawn.
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Космос - РИА НаукаБелоруссияЗемляОлег КононенкоНиколай ЧубОлег НовицкийРоскосмос
 
 
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