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МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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01:16 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mkkk-1973740378.html
МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане
МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане
Международный Комитет Красного Креста (МККК) не собирается комментировать юридические аспекты взрывов пейджеров в Ливане, но предпочитает конфиденциальный... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:16
2024-09-20T01:16
ливан
израиль
россия
мария захарова
международный комитет красного креста (мккк)
хезболла
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не собирается комментировать юридические аспекты взрывов пейджеров в Ливане, но предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами об их юридических обязательствах, заявил РИА Новости официальный представитель организации. "Это была уникальная операция, и потребуется время, чтобы собрать все факты и вынести юридическое заключение. МККК не будет публично комментировать, было ли это нарушением международного гуманитарного права или нет, в соответствии с нашим устоявшимся подходом напрямую и конфиденциально обсуждать со сторонами конфликта их юридические обязательства", - сказал он. Представитель организации добавил, что во всех вооруженных конфликтах нападения должны осуществляться в соответствии с общими правилами ведения боевых действий, включая принципы различения, соразмерности и предосторожности. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ливан, израиль, россия, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), хезболла, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Хезболла, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане

МККК проведет конфиденциальный диалог со сторонами после подрывов пейджеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не собирается комментировать юридические аспекты взрывов пейджеров в Ливане, но предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами об их юридических обязательствах, заявил РИА Новости официальный представитель организации.
«
"Это была уникальная операция, и потребуется время, чтобы собрать все факты и вынести юридическое заключение. МККК не будет публично комментировать, было ли это нарушением международного гуманитарного права или нет, в соответствии с нашим устоявшимся подходом напрямую и конфиденциально обсуждать со сторонами конфликта их юридические обязательства", - сказал он.
Представитель организации добавил, что во всех вооруженных конфликтах нападения должны осуществляться в соответствии с общими правилами ведения боевых действий, включая принципы различения, соразмерности и предосторожности.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХезболлаВ миреДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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