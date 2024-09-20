https://ria.ru/20240920/mkkk-1973740378.html

МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане

МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

МККК переговорит со сторонами после подрывов пейджеров в Ливане

Международный Комитет Красного Креста (МККК) не собирается комментировать юридические аспекты взрывов пейджеров в Ливане, но предпочитает конфиденциальный... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:16

2024-09-20T01:16

2024-09-20T01:16

ливан

израиль

россия

мария захарова

международный комитет красного креста (мккк)

хезболла

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) не собирается комментировать юридические аспекты взрывов пейджеров в Ливане, но предпочитает конфиденциальный диалог со сторонами об их юридических обязательствах, заявил РИА Новости официальный представитель организации. "Это была уникальная операция, и потребуется время, чтобы собрать все факты и вынести юридическое заключение. МККК не будет публично комментировать, было ли это нарушением международного гуманитарного права или нет, в соответствии с нашим устоявшимся подходом напрямую и конфиденциально обсуждать со сторонами конфликта их юридические обязательства", - сказал он. Представитель организации добавил, что во всех вооруженных конфликтах нападения должны осуществляться в соответствии с общими правилами ведения боевых действий, включая принципы различения, соразмерности и предосторожности. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973739673.html

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ливан, израиль, россия, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), хезболла, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане