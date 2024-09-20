https://ria.ru/20240920/mir-1973770464.html
Источник: в Турции не обсуждают возобновление работы системы "Мир" в стране
Источник: в Турции не обсуждают возобновление работы системы "Мир" в стране - РИА Новости, 20.09.2024
Источник: в Турции не обсуждают возобновление работы системы "Мир" в стране
Турецкое правительство не обсуждает возобновление использования платёжной системы "Мир" в стране, подвижек в этом вопросе нет, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:10
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Турецкое правительство не обсуждает возобновление использования платёжной системы "Мир" в стране, подвижек в этом вопросе нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.Ранее вице-мэр турецкой столицы Эмре Доган заявил в интервью газете "Известия", что Анкара хочет предложить властям Турции вернуть в страну карту "Мир". Карты платежной системы "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью 2023 года после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платёжной системой. Позже государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт."На данный момент, этот вопрос не обсуждается. Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет", - сообщил собеседник агентства.Источник также отметил, что госбанки пока не получали каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчётах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
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карта "мир", турция, экономика, сша, россия, алексей ерхов
Карта "Мир", Турция, Экономика, США, Россия, Алексей Ерхов
Источник: в Турции не обсуждают возобновление работы системы "Мир" в стране
Турецкое правительство не обсуждает возобновление работы системы "Мир" в стране
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Турецкое правительство не обсуждает возобновление использования платёжной системы "Мир" в стране, подвижек в этом вопросе нет, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Ранее вице-мэр турецкой столицы Эмре Доган заявил в интервью газете "Известия", что Анкара хочет предложить властям Турции вернуть в страну карту "Мир". Карты платежной системы "Мир" принимали пять турецких банков. Проблемы начались осенью 2023 года после заявления Минфина США о готовности вводить санкции за работу с платёжной системой. Позже государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank приостановили обслуживание карт.
"На данный момент, этот вопрос не обсуждается. Решение об этом принимается на уровне правительства, к нам поступает постановление, которому мы, в свою очередь, следуем. Такого решения нет", - сообщил собеседник агентства.
Источник также отметил, что госбанки пока не получали каких-либо указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и Россией.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчётах между Россией
и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США
из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.