https://ria.ru/20240920/migrant-1973802267.html

За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность

За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность - РИА Новости, 20.09.2024

За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность

Правительство РФ внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:38

2024-09-20T12:38

2024-09-20T12:40

госдума рф

татьяна голикова

вячеслав володин

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Правительство РФ внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе фиктивной постановки на миграционный учет, следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру Госдумы Вячеславу Володину, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе касающихся фиктивной постановки на миграционный учет. Соответствующие проекты федеральных законов будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html

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2024

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госдума рф, татьяна голикова, вячеслав володин