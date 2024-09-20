https://ria.ru/20240920/migrant-1973802267.html
За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность
За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность - РИА Новости, 20.09.2024
За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:38
2024-09-20T12:38
2024-09-20T12:40
госдума рф
татьяна голикова
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Правительство РФ внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе фиктивной постановки на миграционный учет, следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру Госдумы Вячеславу Володину, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе касающихся фиктивной постановки на миграционный учет. Соответствующие проекты федеральных законов будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240920/kriminal-1973434634.html
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госдума рф, татьяна голикова, вячеслав володин
Госдума РФ, Татьяна Голикова, Вячеслав Володин
За преступления в сфере миграции могут увеличить ответственность
В ГД внесут проект об усилении ответственности за преступления в сфере миграции
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Правительство РФ внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе фиктивной постановки на миграционный учет, следует из письма вице-премьера Татьяны Голиковой спикеру Госдумы Вячеславу Володину, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительством Российской Федерации прорабатываются вопросы об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний в сфере миграции, в том числе касающихся фиктивной постановки на миграционный учет. Соответствующие проекты федеральных законов будут внесены в Государственную Думу в установленном порядке", - сказано в документе.