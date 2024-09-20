https://ria.ru/20240920/mid-1973807047.html

Образованные политики в ЕС есть, но их никуда не пускают, заявила Захарова

Образованные политики в ЕС есть, но их никуда не пускают, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024

Образованные политики в ЕС есть, но их никуда не пускают, заявила Захарова

Образованные политики в Евросоюзе есть, только их никуда не пускают, поэтому на уровне руководства ЕС нет лидеров уровня Шарля де Голля, заявила официальный... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:59

2024-09-20T12:59

2024-09-20T12:59

россия

европа

франция

шарль де голль

мария захарова

евросоюз

"временное правительство"

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Образованные политики в Евросоюзе есть, только их никуда не пускают, поэтому на уровне руководства ЕС нет лидеров уровня Шарля де Голля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Если вы говорите о лидерах стран ЕС - что-то, знаете, де Голля не видно. Ни сейчас, ни как-то за последние годы тоже нет людей такого масштаба. И я не вижу, почему бы они появились", - заявила Захарова на своем брифинге, комментируя кадровые назначения в Евросоюзе. По ее оценке, главный признак такой масштабной личности - это понимание своих национальных интересов и возможность их реализации. "Что такое национальные интересы? Это глас народа, история народа, традиции, культура народа - в совокупности. Потребности нынешние, перспективы развития в интересах этой страны. Если все это подмято на территории ЕС волей англосаксов и через натовские структуры выжжено буквально на земле. Как же там появится кто-то?" - считает она. При этом, по оценке Захаровой, здравые политики, в том числе выступающие за конструктивные отношения с Россией, в Европе есть. "Политики и общественные деятели в странах ЕС есть - и образованные, и посвящающие свою жизнь, рискуя даже этой жизнью в интересах Европы, своих государств или общеевропейского дома - конечно, есть... Просто их никуда не пускают", - отметила она. Шарль де Голль был в 1940-1944 годах лидером движения "Сражающаяся Франция", в 1944-1946 годах - главой Временного правительства Франции. Был министром обороны и премьер-министром Франции в 1958-1959 годах, затем президентом страны в 1959-1969 годах.

https://ria.ru/20240618/zakharova-1953806821.html

https://ria.ru/20240321/zakharova-1934752489.html

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россия, европа, франция, шарль де голль, мария захарова, евросоюз, "временное правительство"