https://ria.ru/20240920/mid-1973805169.html

МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США

МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США - РИА Новости, 20.09.2024

МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США

Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:49

2024-09-20T12:49

2024-09-20T14:22

в мире

корейский полуостров

сша

цой сон хи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.Как отметила глава северокорейского дипведомства, глобальный мир и стабильность находятся под серьезной угрозой. Законные права и интересы безопасности суверенных государств нарушаются рядом определенных сил, указала она.США навязывают конфликты и конфронтации другим странам, ставя свои интересы выше других, подчеркнула дипломат."Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове сегодня очень напряженная. И она становится еще более напряженной с течением времени из-за схем и маневров Соединенных Штатов", - сказала она.

https://ria.ru/20240920/kndr-1973802785.html

корейский полуостров

сша

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в мире, корейский полуостров, сша, цой сон хи