https://ria.ru/20240920/mid-1973805169.html
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США - РИА Новости, 20.09.2024
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:49
2024-09-20T12:49
2024-09-20T14:22
в мире
корейский полуостров
сша
цой сон хи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442536_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_52106a830e9a6548fe2d37a5b43fac14.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.Как отметила глава северокорейского дипведомства, глобальный мир и стабильность находятся под серьезной угрозой. Законные права и интересы безопасности суверенных государств нарушаются рядом определенных сил, указала она.США навязывают конфликты и конфронтации другим странам, ставя свои интересы выше других, подчеркнула дипломат."Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове сегодня очень напряженная. И она становится еще более напряженной с течением времени из-за схем и маневров Соединенных Штатов", - сказала она.
https://ria.ru/20240920/kndr-1973802785.html
корейский полуостров
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972442536_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_8a37b76b2d008418abfa6a2ca9ce66e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, корейский полуостров, сша, цой сон хи
В мире, Корейский полуостров, США, Цой Сон Хи
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
Как отметила глава северокорейского дипведомства, глобальный мир и стабильность находятся под серьезной угрозой. Законные права и интересы безопасности суверенных государств нарушаются рядом определенных сил, указала она.
США навязывают конфликты и конфронтации другим странам, ставя свои интересы выше других, подчеркнула дипломат.
"Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове сегодня очень напряженная. И она становится еще более напряженной с течением времени из-за схем и маневров Соединенных Штатов", - сказала она.