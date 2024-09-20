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МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США - РИА Новости, 20.09.2024
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12:49 20.09.2024 (обновлено: 14:22 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/mid-1973805169.html
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США - РИА Новости, 20.09.2024
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США
Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:49
2024-09-20T14:22
в мире
корейский полуостров
сша
цой сон хи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.Как отметила глава северокорейского дипведомства, глобальный мир и стабильность находятся под серьезной угрозой. Законные права и интересы безопасности суверенных государств нарушаются рядом определенных сил, указала она.США навязывают конфликты и конфронтации другим странам, ставя свои интересы выше других, подчеркнула дипломат."Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове сегодня очень напряженная. И она становится еще более напряженной с течением времени из-за схем и маневров Соединенных Штатов", - сказала она.
https://ria.ru/20240920/kndr-1973802785.html
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в мире, корейский полуостров, сша, цой сон хи
В мире, Корейский полуостров, США, Цой Сон Хи
МИД КНДР заявил о напряженной ситуации на Корейском полуострове из-за США

МИД КНДР: ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за США

© Фото : ЦТАККНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ЦТАК
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается напряженной из-за маневров США, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
Как отметила глава северокорейского дипведомства, глобальный мир и стабильность находятся под серьезной угрозой. Законные права и интересы безопасности суверенных государств нарушаются рядом определенных сил, указала она.
США навязывают конфликты и конфронтации другим странам, ставя свои интересы выше других, подчеркнула дипломат.
"Ситуация с безопасностью на Корейском полуострове сегодня очень напряженная. И она становится еще более напряженной с течением времени из-за схем и маневров Соединенных Штатов", - сказала она.
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В миреКорейский полуостровСШАЦой Сон Хи
 
 
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