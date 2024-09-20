https://ria.ru/20240920/mid-1973798566.html

В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии

В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 20.09.2024

В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии

Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным странам, что военная доктрина Союзного... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:20

2024-09-20T12:20

2024-09-20T12:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным странам, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону с использованием всех сил и средств, а в Белоруссии, помимо совместной группировки войск, находится и российское тактическое ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что в Москве с должным вниманием воспринимают поступающую информацию "об активизации украинских сил в приграничной зоне союзной нам Белоруссии" и знают о постоянных украинских провокациях с использованием беспилотников. По ее словам, "враждебные шаги Киева буквально вынуждают Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории республики и ее граждан". Захарова отметила, что нужно также учитывать, что "на фоне очевидных неудач в зоне специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные, циничные шаги". "Очевидно, что все свои действия Киев согласует с Вашингтоном. Там рассматривается всё с точки зрения электоральных процессов и предвыборных раскладов. Поэтому в русле этой логики мы не исключаем возможности этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести всё к эскалации обстановки. На этом фоне особое беспокойство вызывает нарастающая провокационная активность НАТО на рубежах Союзного государства", - сказала Захарова. "Мы хотим вновь напомнить различным горячим головам, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения. В документе прописана твердая решимость государств-участников обеспечивать военную безопасность Союзного государства всеми имеющимися в распоряжении силами и средствами. Как известно, на братской белорусской земле в настоящее время развернута совместная региональная группировка войск и также российские современные оборонные комплексы, а также тактическое ядерное оружие", - пояснила Захарова. Она подчеркнула, что "практическая реализация любых агрессивных в отношении Минска сценариев чревата пагубными последствиями не только для неонацистской Украины, но и для ее спонсоров".

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html

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россия, белоруссия, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире