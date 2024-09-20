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В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 20.09.2024
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12:20 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mid-1973798566.html
В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии
В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии
Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным странам, что военная доктрина Союзного... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:20
2024-09-20T12:20
россия
белоруссия
мария захарова
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным странам, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону с использованием всех сил и средств, а в Белоруссии, помимо совместной группировки войск, находится и российское тактическое ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что в Москве с должным вниманием воспринимают поступающую информацию "об активизации украинских сил в приграничной зоне союзной нам Белоруссии" и знают о постоянных украинских провокациях с использованием беспилотников. По ее словам, "враждебные шаги Киева буквально вынуждают Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории республики и ее граждан". Захарова отметила, что нужно также учитывать, что "на фоне очевидных неудач в зоне специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные, циничные шаги". "Очевидно, что все свои действия Киев согласует с Вашингтоном. Там рассматривается всё с точки зрения электоральных процессов и предвыборных раскладов. Поэтому в русле этой логики мы не исключаем возможности этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести всё к эскалации обстановки. На этом фоне особое беспокойство вызывает нарастающая провокационная активность НАТО на рубежах Союзного государства", - сказала Захарова. "Мы хотим вновь напомнить различным горячим головам, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения. В документе прописана твердая решимость государств-участников обеспечивать военную безопасность Союзного государства всеми имеющимися в распоряжении силами и средствами. Как известно, на братской белорусской земле в настоящее время развернута совместная региональная группировка войск и также российские современные оборонные комплексы, а также тактическое ядерное оружие", - пояснила Захарова. Она подчеркнула, что "практическая реализация любых агрессивных в отношении Минска сценариев чревата пагубными последствиями не только для неонацистской Украины, но и для ее спонсоров".
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html
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россия, белоруссия, мария захарова, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Белоруссия, Мария Захарова, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД прокомментировали активность НАТО у границ России и Белоруссии

В МИД предупредили НАТО о готовности работать с Белоруссией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным странам, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону с использованием всех сил и средств, а в Белоруссии, помимо совместной группировки войск, находится и российское тактическое ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что в Москве с должным вниманием воспринимают поступающую информацию "об активизации украинских сил в приграничной зоне союзной нам Белоруссии" и знают о постоянных украинских провокациях с использованием беспилотников. По ее словам, "враждебные шаги Киева буквально вынуждают Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории республики и ее граждан". Захарова отметила, что нужно также учитывать, что "на фоне очевидных неудач в зоне специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные, циничные шаги".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко
17 сентября, 18:32
"Очевидно, что все свои действия Киев согласует с Вашингтоном. Там рассматривается всё с точки зрения электоральных процессов и предвыборных раскладов. Поэтому в русле этой логики мы не исключаем возможности этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести всё к эскалации обстановки. На этом фоне особое беспокойство вызывает нарастающая провокационная активность НАТО на рубежах Союзного государства", - сказала Захарова.
"Мы хотим вновь напомнить различным горячим головам, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей нашего интеграционного объединения. В документе прописана твердая решимость государств-участников обеспечивать военную безопасность Союзного государства всеми имеющимися в распоряжении силами и средствами. Как известно, на братской белорусской земле в настоящее время развернута совместная региональная группировка войск и также российские современные оборонные комплексы, а также тактическое ядерное оружие", - пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что "практическая реализация любых агрессивных в отношении Минска сценариев чревата пагубными последствиями не только для неонацистской Украины, но и для ее спонсоров".
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Белорусская армия укрепляет границу с Украиной
9 сентября, 03:32
 
РоссияБелоруссияМария ЗахароваНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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