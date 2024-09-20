Рейтинг@Mail.ru
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 20.09.2024 (обновлено: 12:28 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/mid-1973797743.html
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область
Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:28
курская область
россия
международный комитет красного креста (мккк)
мирьяна сполярич
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не обсуждались, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее президент МККК Мирьяна Сполярич обсудила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. В российском офисе МККК сообщили РИА Новости, что его сотрудники могут посетить Курскую область при условии, если Киев и Москва договорятся о такой операции."Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она уточнила, что приоритетное внимание на встречах со Сполярич уделялось нарушениям норм международного права Киевом.
https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, международный комитет красного креста (мккк), мирьяна сполярич, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Курская область, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Мирьяна Сполярич, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область

МИД: в ходе встречи Сполярич доступ МККК в Курскую область не обсуждался

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не обсуждались, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее президент МККК Мирьяна Сполярич обсудила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. В российском офисе МККК сообщили РИА Новости, что его сотрудники могут посетить Курскую область при условии, если Киев и Москва договорятся о такой операции.
"Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Она уточнила, что приоритетное внимание на встречах со Сполярич уделялось нарушениям норм международного права Киевом.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В ООН ответили на провокационный призыв Киева посетить Курскую область
16 сентября, 20:03
 
Курская областьРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Мирьяна СполяричСергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала