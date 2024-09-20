https://ria.ru/20240920/mid-1973797743.html
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область
Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:15
2024-09-20T12:28
курская область
россия
международный комитет красного креста (мккк)
мирьяна сполярич
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не обсуждались, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее президент МККК Мирьяна Сполярич обсудила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. В российском офисе МККК сообщили РИА Новости, что его сотрудники могут посетить Курскую область при условии, если Киев и Москва договорятся о такой операции."Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она уточнила, что приоритетное внимание на встречах со Сполярич уделялось нарушениям норм международного права Киевом.
https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html
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курская область, россия, международный комитет красного креста (мккк), мирьяна сполярич, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Курская область, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Мирьяна Сполярич, Сергей Лавров, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область
МИД: в ходе встречи Сполярич доступ МККК в Курскую область не обсуждался