https://ria.ru/20240920/mid-1973797743.html

В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область

В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024

В МИД не обсуждали инициативы по доступу МККК в Курскую область

Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:15

2024-09-20T12:28

курская область

россия

международный комитет красного креста (мккк)

мирьяна сполярич

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Инициативы Международного Комитета Красного Креста (МККК) о гуманитарном доступе в Курскую область на встрече руководителя организации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не обсуждались, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее президент МККК Мирьяна Сполярич обсудила с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым ряд тем, в том числе ситуацию в Курской области. В российском офисе МККК сообщили РИА Новости, что его сотрудники могут посетить Курскую область при условии, если Киев и Москва договорятся о такой операции."Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она уточнила, что приоритетное внимание на встречах со Сполярич уделялось нарушениям норм международного права Киевом.

https://ria.ru/20240916/oon-1973058290.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, международный комитет красного креста (мккк), мирьяна сполярич, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)