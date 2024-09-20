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В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца - РИА Новости, 20.09.2024
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10:41 20.09.2024 (обновлено: 11:04 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html
В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца
В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца
Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:41
2024-09-20T11:04
россия
европа
германия
мария захарова
дмитрий песков
оон
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В своём стремлении нанести, как они это формулируют, стратегическое поражение России Штаты и их натовские союзники давно не ограничивают себя ни в чём: ни в средствах, ни в методах, ни в масштабах, открыто прибегая к терроризму. Россия намерена довести до конца расследование произошедших в сентябре 2022 года терактов на Северных потоках. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов запланировано на 26 сентября заседание СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала она в ходе брифинга. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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россия, европа, германия, мария захарова, дмитрий песков, оон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, сергей лавров
Россия, Европа, Германия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Сергей Лавров
В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца

Захарова: Россия доведет до конца расследование терактов на "Северных потоках"

© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm"Северный поток"
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"В своём стремлении нанести, как они это формулируют, стратегическое поражение России Штаты и их натовские союзники давно не ограничивают себя ни в чём: ни в средствах, ни в методах, ни в масштабах, открыто прибегая к терроризму. Россия намерена довести до конца расследование произошедших в сентябре 2022 года терактов на Северных потоках. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов запланировано на 26 сентября заседание СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала она в ходе брифинга.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова
10:26
 
РоссияЕвропаГерманияМария ЗахароваДмитрий ПесковООНГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В миреСергей Лавров
 
 
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