В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца
Захарова: Россия доведет до конца расследование терактов на "Северных потоках"
"Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"В своём стремлении нанести, как они это формулируют, стратегическое поражение России Штаты и их натовские союзники давно не ограничивают себя ни в чём: ни в средствах, ни в методах, ни в масштабах, открыто прибегая к терроризму. Россия намерена довести до конца расследование произошедших в сентябре 2022 года терактов на Северных потоках. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов запланировано на 26 сентября заседание СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала она в ходе брифинга.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.