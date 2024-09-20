https://ria.ru/20240920/mid-1973779299.html

В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца

В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца - РИА Новости, 20.09.2024

В МИД пообещали довести расследование по "Северным потокам" до конца

Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:41

2024-09-20T10:41

2024-09-20T11:04

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия намерена довести до конца расследование терактов на "Северных потоках" и приложит все усилия, чтобы правда стала достоянием общественности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В своём стремлении нанести, как они это формулируют, стратегическое поражение России Штаты и их натовские союзники давно не ограничивают себя ни в чём: ни в средствах, ни в методах, ни в масштабах, открыто прибегая к терроризму. Россия намерена довести до конца расследование произошедших в сентябре 2022 года терактов на Северных потоках. Приложим все усилия, в том числе в рамках многосторонних форматов, для того, чтобы правда стала достоянием общественности. Среди очередных шагов запланировано на 26 сентября заседание СБ ООН по диверсиям на российских газопроводах", - сказала она в ходе брифинга. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

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