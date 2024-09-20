https://ria.ru/20240920/mid-1973774013.html
В МИД заявили об отказе Запада сотрудничать по делу о "Северных потоках"
В МИД заявили об отказе Запада сотрудничать по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД заявили об отказе Запада сотрудничать по делу о "Северных потоках"
Страны Запада по-прежнему отказываются сотрудничать с Россией по поводу расследования подрывов "Северных потоков", заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:20
2024-09-20T10:20
2024-09-20T10:45
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северный поток
генеральная прокуратура рф
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дмитрий песков
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мария захарова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Страны Запада по-прежнему отказываются сотрудничать с Россией по поводу расследования подрывов "Северных потоков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Западные страны по-прежнему упорно отказываются от сотрудничества с российской стороной, продолжают обманывать и международное сообщество в целом, и своих собственных граждан в частности, не предоставляя никаких внятных ответов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она подчеркнула, что многочисленные запросы Москвы в Берлин, Стокгольм и Копенгаген были проигнорированы, власти стран не поделились имеющимися у них данными о подрывах газопроводов.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, северный поток, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, дмитрий песков, берлин (город), москва, мария захарова
Россия, Северный поток, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Дмитрий Песков, Берлин (город), Москва, Мария Захарова
В МИД заявили об отказе Запада сотрудничать по делу о "Северных потоках"
МИД РФ: Запад не сотрудничает в расследовании дела о подрыве "Северных потоков"