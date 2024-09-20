https://ria.ru/20240920/mid-1973764804.html
В МИД России выразили беспокойство из-за развития событий в Ливане
В МИД России выразили беспокойство из-за развития событий в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД России выразили беспокойство из-за развития событий в Ливане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена развитием событий в Ливане, где уже на протяжении нескольких дней продолжается эскалация напряжённости,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:41
2024-09-20T09:41
2024-09-20T09:54
ливан
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хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена развитием событий в Ливане, где уже на протяжении нескольких дней продолжается эскалация напряжённости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы глубоко обеспокоены опасным развитием событий в Ливанской Республике. Напомню, 19 сентября израильская авиация осуществила серию массированных ударов по ряду районов на юге Ливана, до этого в течение двух дней буквально подряд - 17 и 18 сентября - Ливан подвергся беспрецедентным террористическим атакам, они носили характер кибератак", - сказала она в ходе брифинга.Она добавила, что жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали, отметив, что данное событие является беспрецедентным в истории мирового сообщества."Такого не было: были теракты, которые уносили, к сожалению, ещё больше жизней, ещё большее число людей страдало, но это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий", - заключила Захарова.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/abc-1973738451.html
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
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ливан, россия, москва, в мире, израиль, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Россия, Москва, В мире, Израиль, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В МИД России выразили беспокойство из-за развития событий в Ливане
Захарова: Россия обеспокоена из-за эскалации напряженности в Ливане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Россия обеспокоена развитием событий в Ливане, где уже на протяжении нескольких дней продолжается эскалация напряжённости, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы глубоко обеспокоены опасным развитием событий в Ливанской Республике. Напомню, 19 сентября израильская авиация осуществила серию массированных ударов по ряду районов на юге Ливана, до этого в течение двух дней буквально подряд - 17 и 18 сентября - Ливан подвергся беспрецедентным террористическим атакам, они носили характер кибератак", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали, отметив, что данное событие является беспрецедентным в истории мирового сообщества.
"Такого не было: были теракты, которые уносили, к сожалению, ещё больше жизней, ещё большее число людей страдало, но это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий", - заключила Захарова.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах
" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль
. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.