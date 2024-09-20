В МИД подчеркнули масштаб раскола в Молдавии из-за вопроса Приднестровья
МИД: вопрос членства Молдавии в ЕС без Приднестровья говорит о глубине проблемы
Вид города Тирасполь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обсуждение возможности вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья показывает степень раскола между берегами Днестра, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья.
"Само обсуждение данной темы в Кишиневе демонстрирует глубину приднестровской проблемы, степень раскола между берегами Днестра", - сказала Захарова.
Ранее Санду заявляла, что сможет урегулировать "приднестровскую проблему" за год или два. При этом, по ее словам, эта проблема не должна быть препятствием для евроинтеграции Молдавии, а Брюссель не ставит перед Кишиневом задачи решить эту проблему до интеграции в ЕС.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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