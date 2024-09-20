https://ria.ru/20240920/medvedev-1973919201.html

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 20.09.2024

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен председателем межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе, следует из... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:43

2024-09-20T19:43

2024-09-20T19:58

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен председателем межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе, следует из указа президента России Владимира Путина. Путин в пятницу своим указом образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.Согласно документу, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации становится председателем комиссии. Соответствующую должность занимает Дмитрий Медведев. Заместителем председателя новой комиссии назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.Кроме того, в состав комиссии включены полномочные представители президента РФ во всех федеральных округах, ﻿директор ФСИН России, первый замруководителя администрации президента, осуществляющий общее руководство деятельностью управления президента РФ по внутренней политике и первый замруководителя администрации президента, координирующий деятельность управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям.Также в состав комиссии вошли первый заместитель министра внутренних дел, первый замдиректора ФСБ, заместители министров обороны, финансов, секретаря Совбеза РФ, первый заместитель генпрокурора, начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ - заместитель начальника генштаба ВС РФ.

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, андрей белоусов, безопасность