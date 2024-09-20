https://ria.ru/20240920/matvienko-1973736470.html
Матвиенко рассказала об одном из своих любимых анекдотов
Матвиенко рассказала об одном из своих любимых анекдотов - РИА Новости, 20.09.2024
Матвиенко рассказала об одном из своих любимых анекдотов
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на Евразийском женском форуме один из своих любимых анекдотов про двух женщин, которые постоянно... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:01
2024-09-20T00:01
2024-09-20T10:53
санкт-петербург
валентина матвиенко
совет федерации рф
евразийский женский форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на Евразийском женском форуме один из своих любимых анекдотов про двух женщин, которые постоянно разговаривали в тюрьме и продолжали это делать даже после окончания своих сроков. "Две женщины просидели в одной камере десять лет в тюрьме и так случилось, что они одновременно вышли за ворота тюрьмы и… Еще два часа проговорили", — сказала Матвиенко в ходе паритетной дискуссии "Взгляд на меняющийся мир", проходящей в рамках IV Евразийского женского форума, отметив, что очень любит этот анекдот, а решения форума реально исполняются. Четвертый Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября.
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санкт-петербург, валентина матвиенко, совет федерации рф, евразийский женский форум
Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Евразийский женский форум
Матвиенко рассказала об одном из своих любимых анекдотов
Матвиенко рассказала анекдот про двух женщин, постоянно разговаривавших в тюрьме