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СМИ: Секретная служба США проверяет пост Маска о покушении на Байдена - РИА Новости, 20.09.2024
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04:50 20.09.2024 (обновлено: 07:59 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/mask-1973746031.html
СМИ: Секретная служба США проверяет пост Маска о покушении на Байдена
СМИ: Секретная служба США проверяет пост Маска о покушении на Байдена - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: Секретная служба США проверяет пост Маска о покушении на Байдена
Секретная служба США проверяет удаленную публикацию миллиардера Илона Маска в его соцсети Х, в которой он после очередного покушения на бывшего президента... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T04:50
2024-09-20T07:59
дональд трамп
фбр
ак-47
сша
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Секретная служба США проверяет удаленную публикацию миллиардера Илона Маска в его соцсети Х, в которой он после очередного покушения на бывшего президента Дональда Трампа выразил удивление тем, что подобное не происходит в адрес действующего главы государства Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис, сообщает агентство Блумберг. "Секретная служба изучает публикацию Маска", - говорится в сообщении. Как указывает СМИ, действия Секретной службы должны быть направлены на установление того, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц. Угроза президенту или вице-президенту США - уголовно-наказуемое преступление и может обернуться тюремным сроком до пяти лет. Маск удалил публикацию в соцсети X и назвал ее шуткой в тот же день, хотя якобы не хотел этого делать, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы. Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
https://ria.ru/20240919/mask-1973556529.html
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сша
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дональд трамп, фбр, ак-47, сша, флорида, в мире, пенсильвания, илон маск, джо байден, повторное покушение на трампа
Дональд Трамп, ФБР, АК-47, США, Флорида, В мире, Пенсильвания, Илон Маск, Джо Байден, Повторное покушение на Трампа
СМИ: Секретная служба США проверяет пост Маска о покушении на Байдена

Bloomberg: в США начали проверку поста Маска об отсутствии покушений на Байдена

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Секретная служба США проверяет удаленную публикацию миллиардера Илона Маска в его соцсети Х, в которой он после очередного покушения на бывшего президента Дональда Трампа выразил удивление тем, что подобное не происходит в адрес действующего главы государства Джо Байдена и его заместителя Камалы Харрис, сообщает агентство Блумберг.
"Секретная служба изучает публикацию Маска", - говорится в сообщении.
Как указывает СМИ, действия Секретной службы должны быть направлены на установление того, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц. Угроза президенту или вице-президенту США - уголовно-наказуемое преступление и может обернуться тюремным сроком до пяти лет.
Маск удалил публикацию в соцсети X и назвал ее шуткой в тот же день, хотя якобы не хотел этого делать, но согласился, когда один из пользователей высказал мнение, что слова предпринимателя намеренно неверно трактуют.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Маск заявил об избыточной цензуре в США
Вчера, 08:44
Во время предвыборного митинга в Пенсильвании 13 июля в ходе покушения Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Подозреваемый со штурмовой винтовкой прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены и был ликвидирован снайпером секретной службы.
Трамп заявил, что к покушениям на его жизнь якобы привела риторика его конкурентки на выборах - вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также действующего президента Джо Байдена.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Маск предсказал США печальное будущее, если Трамп не победит на выборах
18 сентября, 08:36
 
Дональд ТрампФБРАК-47СШАФлоридаВ миреПенсильванияИлон МаскДжо БайденПовторное покушение на Трампа
 
 
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