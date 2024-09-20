https://ria.ru/20240920/mali-1973839968.html
Посольство России осудило теракт в Мали, произошедший во вторник
Посольство России осудило теракт в Мали, произошедший во вторник - РИА Новости, 20.09.2024
Посольство России осудило теракт в Мали, произошедший во вторник
Россия решительно осуждает произошедшее 17 сентября террористическое нападение джихадистов на школу жандармерии в столице Мали Бамако, выражает поддержку... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:45
2024-09-20T14:45
2024-09-20T23:58
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает произошедшее 17 сентября террористическое нападение джихадистов на школу жандармерии в столице Мали Бамако, выражает поддержку руководству страны и солидарность с народом, заявили в российском посольстве в этой африканской стране."Посольство России в Мали выражает родным и близким погибших самые глубокие соболезнования и сочувствие и желает скорейшего выздоровления раненым. Решительно осуждаем этот варварский теракт и выражаем поддержку руководству Мали и солидарность с малийским народом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.Российское посольство позже обратило внимание на отсутствие реакции со стороны дипломатического представительства Франции в Мали."Обратили внимание на профессиональных лицемеров из французского посольства, которые даже не удосужились осудить варварский акт терроризма, его организаторов и исполнителей в Бамако 17 сентября. Дальнейшие комментарии не имеют смысла", - добавили в российской дипмиссии.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности отмечало, что по меньшей мере 77 человек погибли, 255 пострадали в результате нападений джихадистов во вторник на школу жандармерии и аэропорт в малийской столице Бамако.При этом в официальном конфиденциальном документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится примерно о сотне погибших и приводятся имена 81 из них.В среду неназванный малийский офицер сообщил французской газете Monde, что при нападении боевиков на школу жандармерии в Мали погибло примерно 60 человек.Запрещенная в РФ террористическая группировка "Аль-Каида*" в Сахеле" (JNIM) ранее взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии. Отмечалось, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240830/terrorizm-1969579136.html
https://ria.ru/20240917/mali-1973123054.html
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в мире, мали, россия, бамако
В мире, Мали, Россия, Бамако
Посольство России осудило теракт в Мали, произошедший во вторник
Посольство России в Мали выразило поддержку руководству страны после теракта
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Россия решительно осуждает произошедшее 17 сентября террористическое нападение джихадистов на школу жандармерии в столице Мали Бамако, выражает поддержку руководству страны и солидарность с народом, заявили в российском посольстве
в этой африканской стране.
"Посольство России в Мали выражает родным и близким погибших самые глубокие соболезнования и сочувствие и желает скорейшего выздоровления раненым. Решительно осуждаем этот варварский теракт и выражаем поддержку руководству Мали и солидарность с малийским народом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Российское посольство позже обратило внимание на отсутствие реакции со стороны дипломатического представительства Франции
в Мали.
"Обратили внимание на профессиональных лицемеров из французского посольства, которые даже не удосужились осудить варварский акт терроризма, его организаторов и исполнителей в Бамако 17 сентября. Дальнейшие комментарии не имеют смысла", - добавили в российской дипмиссии.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в органах безопасности отмечало, что по меньшей мере 77 человек погибли, 255 пострадали в результате нападений джихадистов во вторник на школу жандармерии и аэропорт в малийской столице Бамако.
При этом в официальном конфиденциальном документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится примерно о сотне погибших и приводятся имена 81 из них.
В среду неназванный малийский офицер сообщил французской газете Monde, что при нападении боевиков на школу жандармерии в Мали погибло примерно 60 человек.
Запрещенная в РФ террористическая группировка "Аль-Каида*" в Сахеле" (JNIM) ранее взяла на себя ответственность за нападения на аэропорт и школу жандармерии. Отмечалось, что группировка заявила о большом причиненном ущербе, в том числе об уничтожении нескольких военных самолетов.
* Запрещенная в России террористическая организация.