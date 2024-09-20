https://ria.ru/20240920/lukashenko-1973736748.html

Организатор заговора против Лукашенко рассказал, как его звали в Киев

Организатор заговора против Лукашенко рассказал, как его звали в Киев - РИА Новости, 20.09.2024

Организатор заговора против Лукашенко рассказал, как его звали в Киев

Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии Юрий Зенкович рассказал, как во время... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:06

2024-09-20T00:06

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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Организатор заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2021 году, осужденный к 11 годам колонии Юрий Зенкович рассказал, как во время разработки плана госпереворота его настойчиво приглашали в Киев. "Я держался от "Диса" (Денис Хромов (Хофман), проживающий в ФРГ украинец – ред.) на расстоянии, потому что он гражданин Украины, для которого жизни белорусов не представляют никакой ценности. Он, похоже, действовал и в интересах своей страны. Однажды… предложил мне очень настойчиво приехать в Киев. На мой вопрос "Зачем?" сказал, что не уполномочен… рассказывать, но я должен довериться. В аэропорту "Борисполь" мне должны (были) надеть на голову мешок, завезти в какое-то учреждение или подвал и подвергнуть допросу на детекторе лжи. В случае, если я пройду,… мне расскажут, для чего меня привезли в Киев", - рассказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1". Зенкович отказался от предложения, поскольку ему его "жизнь и свобода дороже каких-то странных игрищ, скорее всего, связанных со спецслужбами Украины". Зенкович сказал, что точно не знает, кто стоял за Хофманом. "В то время в Украине было столько как государственных, так и негосударственных частных вооруженных групп, что это мог быть кто угодно", - отметил он. Зенкович также рассказал подробности разработанного плана "классического военного переворота" в Белоруссии и убийства Лукашенко. По его словам, этот план должен быть исправить ошибки сторонников кандидата в президенты на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, которые, по мнению осужденного, не были способны взять власть в свои руки. Тихановской тоже было предложено присоединиться к заговору. По словам Зенковича, она "технически присоединилась", готова была делить власть, согласилась выделить порядка 100 тысяч долларов, но не участвовала в Zoom-конференциях, сохраняла дистанцию от "так называемых радикалов, хотела быть только политическим представителем, проводить встречи с европейскими и американскими политиками, не нести ответственность в случае провала". Стоимость реализации плана заговорщики оценили в 10 миллионов долларов, искали средства на Украине (в частности, рассчитывали на олигарха Игоря Коломойского), в Израиле и США (обращались в одну из военно-промышленных корпораций). Расплачиваться в случае успеха планировалось приватизацией госсобственности. Первоначальные расходы Зенкович оплачивал за счет личных средств. Зенкович сообщил, что часть сил заговорщиков, включая танковый батальон, должна была блокировать резиденцию президента под Минском, где, по их мнению, хранились денежные средства Лукашенко, чтобы затем рассчитаться этими деньгами с военными за участие в перевороте. Людей в резиденции планировалось взять в плен, в случае сопротивления устранить. Как отметил осужденный, в том числе обсуждалась возможность удерживать в купленном заговорщиками в Гомельской области доме, в подвале, младшего сына Лукашенко Николая для возможного торга в случае переговоров. Остальные силы заговорщиков должны были захватить в Минске резиденцию президента и СМИ, также планировалось точечно отключить мобильную связь и электроэнергию. План также предполагал участие группы радикалов, которые были готовы расстрелять вертолет президента из крупнокалиберного гранатомета или пулемета. Также был и план от Хофмана - расстрел кортежа главы государства из гранатомета, который в итоге был раскритикован заговорщиками. Как рассказал Зенкович, был определен список лиц, которых планировалось удерживать неопределенное время или убить, в частности, спикера верхней палаты парламента, премьера, глав КГБ, минобороны, пресс-секретаря президента, глав некоторых СМИ. Другим чиновникам планировалось дать 6 часов, чтобы присягнуть заговорщикам, иначе их бы взяли в плен и убили в случае сопротивления. Устранить планировалось и людей, которые должны были убить Лукашенко. В случае успеха для реализации реформ заговорщики планировали установить на пять лет диктатуру и авторитарную власть в виде "коллективного президента" из семи авторов заговора. Заговорщики рассчитывали, что, если их поддержат военные, шансы на успех составят 9 из 10, но не исключали варианта гражданской войны и внешней интервенции. Зенкович заявил, что сейчас понимает, что у заговорщиков не было такого опыта управленческой деятельности, как у Лукашенко, чтобы "удержать страну от скатывания в войну, которая продолжается на Украине".

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972200566.html

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

https://ria.ru/20240701/ukraina-1956541045.html

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киев, украина, белоруссия, александр лукашенко, игорь коломойский, светлана тихановская, в мире