https://ria.ru/20240920/livan-1973920656.html

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12 - РИА Новости, 20.09.2024

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12

Число жертв в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута возросло до 12 человек, раненых - до 66, сообщается в заявлении... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:52

2024-09-20T19:52

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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число жертв в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута возросло до 12 человек, раненых - до 66, сообщается в заявлении минитерство здравоохранения Ливана. "Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до двенадцати, раненых - 66. Поисково-спасательная операция под завалами продолжается", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973899710.html

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в мире, бейрут, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)