https://ria.ru/20240920/livan-1973920656.html
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12 - РИА Новости, 20.09.2024
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12
Число жертв в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута возросло до 12 человек, раненых - до 66, сообщается в заявлении... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:52
2024-09-20T19:52
2024-09-20T19:52
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число жертв в результате удара израильской авиации по жилому зданию в южном пригороде Бейрута возросло до 12 человек, раненых - до 66, сообщается в заявлении минитерство здравоохранения Ливана. "Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до двенадцати, раненых - 66. Поисково-спасательная операция под завалами продолжается", - сказано в заявлении.
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в мире, бейрут, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до 12
Минздрав Ливана: число жертв удара израильской авиации по Бейруту возросло до 12