https://ria.ru/20240920/livan-1973908859.html

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти - РИА Новости, 20.09.2024

Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти

Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:38

2024-09-20T18:38

2024-09-20T18:56

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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана.Ранее сообщалось о восьми погибших и 59 пострадавших."Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до девяти", - говорится в заявлении минздрава Ливана.Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".СМИ сообщили, что в результате удара погиб глава глава командования спецопераций "Хезболлах" Ибрагим Акиль.

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в мире, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал)