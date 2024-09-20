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Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти - РИА Новости, 20.09.2024
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18:38 20.09.2024 (обновлено: 18:56 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/livan-1973908859.html
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти - РИА Новости, 20.09.2024
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:38
2024-09-20T18:56
в мире
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана.Ранее сообщалось о восьми погибших и 59 пострадавших."Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до девяти", - говорится в заявлении минздрава Ливана.Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".СМИ сообщили, что в результате удара погиб глава глава командования спецопераций "Хезболлах" Ибрагим Акиль.
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти

Минздрав Ливана: при ударе Израиля по пригороду Бейрута погибли девять человек

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 59 пострадавших.
"Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до девяти", - говорится в заявлении минздрава Ливана.
Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
СМИ сообщили, что в результате удара погиб глава глава командования спецопераций "Хезболлах" Ибрагим Акиль.
Автомобили скорой помощи на месте израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
СМИ: глава командования спецопераций "Хезболлы" погиб при атаке ЦАХАЛ
Вчера, 17:53
 
В миреЛиванБейрутХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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