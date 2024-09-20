https://ria.ru/20240920/livan-1973908859.html
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти - РИА Новости, 20.09.2024
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:38
2024-09-20T18:38
2024-09-20T18:56
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута увеличилось до девяти, сообщило министерство здравоохранения Ливана.Ранее сообщалось о восьми погибших и 59 пострадавших."Число погибших при ударе противника по южному пригороду выросло до девяти", - говорится в заявлении минздрава Ливана.Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".СМИ сообщили, что в результате удара погиб глава глава командования спецопераций "Хезболлах" Ибрагим Акиль.
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в мире, ливан, бейрут, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до девяти
Минздрав Ливана: при ударе Израиля по пригороду Бейрута погибли девять человек