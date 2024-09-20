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После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома - РИА Новости, 20.09.2024
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17:20 20.09.2024 (обновлено: 17:29 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/livan-1973888743.html
После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома
После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома - РИА Новости, 20.09.2024
После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома
Два жилых здания обрушились при израильском ударе по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, на месте обрушения домов ведется поисково-спасательная... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:20
2024-09-20T17:29
в мире
ливан
бейрут
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два жилых здания обрушились при израильском ударе по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, на месте обрушения домов ведется поисково-спасательная операция, сообщает ливанская служба гражданской обороны."После обрушения двух жилых зданий в районе Джамус в южном пригороде Бейрута в результате израильской агрессии специализированные поисково-спасательные группы главного управления гражданской обороны из нескольких центров направились на место и начали проводить комплексное обследование местности в поисках пропавших под завалами", - говорится в Telegram-канале службы.Ранее центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута.
https://ria.ru/20240920/izrail-1973889332.html
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в мире, ливан, бейрут, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
После израильского удара в Ливане обрушились два жилых дома

ГО Ливана: в результате израильского удара обрушились два жилых здания

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в Бейруте
Место израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в Бейруте
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Два жилых здания обрушились при израильском ударе по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, на месте обрушения домов ведется поисково-спасательная операция, сообщает ливанская служба гражданской обороны.
"После обрушения двух жилых зданий в районе Джамус в южном пригороде Бейрута в результате израильской агрессии специализированные поисково-спасательные группы главного управления гражданской обороны из нескольких центров направились на место и начали проводить комплексное обследование местности в поисках пропавших под завалами", - говорится в Telegram-канале службы.
Ранее центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута.
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