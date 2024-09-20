https://ria.ru/20240920/livan-1973880753.html
При израильском ударе в Ливане погибли три человека
При израильском ударе в Ливане погибли три человека - РИА Новости, 20.09.2024
При израильском ударе в Ливане погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, сообщается в заявлении РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:52
2024-09-20T16:52
2024-09-20T17:03
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.Ранее ливанское новостное агентство NNA передавало о гибели по меньшей мере пятерых детей в результате израильского удара."По первым сведениям, налет израильского врага на на южный пригород Бейрута привел к гибели трех человек, в ливанские больницы к настоящему моменту поступили семнадцать раненых", - говорится в заявлении.Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.
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в мире, ливан, бейрут, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Бейрут, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При израильском ударе в Ливане погибли три человека
При израильском ударе в Ливане погибли три человека, еще 17 пострадали
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее ливанское новостное агентство NNA передавало о гибели по меньшей мере пятерых детей в результате израильского удара.
"По первым сведениям, налет израильского врага на на южный пригород Бейрута привел к гибели трех человек, в ливанские больницы к настоящему моменту поступили семнадцать раненых", - говорится в заявлении.
Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.