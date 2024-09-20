https://ria.ru/20240920/livan-1973880753.html

При израильском ударе в Ливане погибли три человека

При израильском ударе в Ливане погибли три человека - РИА Новости, 20.09.2024

При израильском ударе в Ливане погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, сообщается в заявлении РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:52

2024-09-20T16:52

2024-09-20T17:03

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 17 пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута в пятницу, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.Ранее ливанское новостное агентство NNA передавало о гибели по меньшей мере пятерых детей в результате израильского удара."По первым сведениям, налет израильского врага на на южный пригород Бейрута привел к гибели трех человек, в ливанские больницы к настоящему моменту поступили семнадцать раненых", - говорится в заявлении.Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.

https://ria.ru/20240920/netanyakhu-1973863224.html

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в мире, ливан, бейрут, армия обороны израиля (цахал)