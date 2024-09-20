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СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы" - РИА Новости, 20.09.2024
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16:46 20.09.2024 (обновлено: 17:04 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/livan-1973878090.html
СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы"
СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы" - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы"
Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был глава командования спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагим Акиль, сообщило израильское армейское радио... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:46
2024-09-20T17:04
в мире
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был глава командования спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагим Акиль, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на информированные источники."Цель удара по Бейруту - Ибрагим Акиль, глава командования спецопераций "Хезболлах" - говорится в сообщении.Акиль является одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и разыскивался Соединенными Штатами.
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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы"

Галей ЦАХАЛ: целью израильского авиаудара по Бейруту был Ибрагим Акиль

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в Бейруте. 20 сентября 2024
Место израильского удара в Бейруте. 20 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в Бейруте. 20 сентября 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был глава командования спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагим Акиль, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на информированные источники.
"Цель удара по Бейруту - Ибрагим Акиль, глава командования спецопераций "Хезболлах" - говорится в сообщении.
Акиль является одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и разыскивался Соединенными Штатами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров
Вчера, 08:00
 
В миреХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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