https://ria.ru/20240920/livan-1973878090.html

СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы"

СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы" - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ: целью израильского удара по Бейруту был глава командования "Хезболлы"

Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был глава командования спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагим Акиль, сообщило израильское армейское радио... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:46

2024-09-20T16:46

2024-09-20T17:04

в мире

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Целью израильского точечного авиаудара по Бейруту был глава командования спецопераций движения "Хезболлах" Ибрагим Акиль, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на информированные источники."Цель удара по Бейруту - Ибрагим Акиль, глава командования спецопераций "Хезболлах" - говорится в сообщении.Акиль является одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и разыскивался Соединенными Штатами.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

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в мире, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане