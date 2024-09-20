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СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
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12:18 20.09.2024 (обновлено: 12:19 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/livan-1973796435.html
СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане
СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане
Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник предупреждал своего американского коллегу Ллойда Остина о планируемой военной операции в Ливане, однако не... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:18
2024-09-20T12:19
в мире
ливан
израиль
сша
ллойд остин
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник предупреждал своего американского коллегу Ллойда Остина о планируемой военной операции в Ливане, однако не предоставлял никаких подробностей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников. "Израиль предупредил министра обороны США Ллойда Остина в телефонном разговоре во вторник о том, что в Ливане планируется военная операция, но не предоставил подробностей", - сообщает агентство. По информации агентства, всего с 15 по 18 сентября министры провели четыре телефонных разговора. Так, позднее во вторник состоялся еще один разговор, в ходе которого США были проинформированы об уже совершенной атаке. Другие два разговора состоялись в среду и ранее в воскресенье. Как подчеркивает агентство, Израиль не предупреждал США о второй атаке, совершенной в среду. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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в мире, ливан, израиль, сша, ллойд остин, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, США, Ллойд Остин, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане

AP: Израиль предупреждал США о планах военной операции в Ливане

© Фото : соцсетиВзрыв в Ливане
Взрыв в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : соцсети
Взрыв в Ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник предупреждал своего американского коллегу Ллойда Остина о планируемой военной операции в Ливане, однако не предоставлял никаких подробностей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
"Израиль предупредил министра обороны США Ллойда Остина в телефонном разговоре во вторник о том, что в Ливане планируется военная операция, но не предоставил подробностей", - сообщает агентство.
По информации агентства, всего с 15 по 18 сентября министры провели четыре телефонных разговора. Так, позднее во вторник состоялся еще один разговор, в ходе которого США были проинформированы об уже совершенной атаке. Другие два разговора состоялись в среду и ранее в воскресенье.
Как подчеркивает агентство, Израиль не предупреждал США о второй атаке, совершенной в среду.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Дым на месте израильского удара по Ливану - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреЛиванИзраильСШАЛлойд ОстинМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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