СМИ: Израиль предупреждал США о планируемой военной операции в Ливане
AP: Израиль предупреждал США о планах военной операции в Ливане
© Фото : соцсетиВзрыв в Ливане
© Фото : соцсети
Взрыв в Ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник предупреждал своего американского коллегу Ллойда Остина о планируемой военной операции в Ливане, однако не предоставлял никаких подробностей, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников.
"Израиль предупредил министра обороны США Ллойда Остина в телефонном разговоре во вторник о том, что в Ливане планируется военная операция, но не предоставил подробностей", - сообщает агентство.
По информации агентства, всего с 15 по 18 сентября министры провели четыре телефонных разговора. Так, позднее во вторник состоялся еще один разговор, в ходе которого США были проинформированы об уже совершенной атаке. Другие два разговора состоялись в среду и ранее в воскресенье.
Как подчеркивает агентство, Израиль не предупреждал США о второй атаке, совершенной в среду.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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