https://ria.ru/20240920/livan-1973791185.html

Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР

Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР - РИА Новости, 20.09.2024

Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР

Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:42

2024-09-20T11:42

2024-09-20T11:42

в мире

ливан

россия

израиль

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли. "Террористические и экстремистские силы крайне очень активны, в этом году масштабные теракты или инциденты произошли в России и Пакистане. Во Франции, Австрии, Германии и Великобритании часто происходили нападения одиночек", - заявил Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ". Он отметил, что "недавно в Ливане одновременно взорвались более 3 тысяч пейджеров и раций, что потрясло весь мир, а размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводит терроризм на новый уровень". В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

ливан

россия

израиль

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в мире, ливан, россия, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане