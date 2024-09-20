Рейтинг@Mail.ru
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/livan-1973791185.html
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР - РИА Новости, 20.09.2024
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР
Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:42
2024-09-20T11:42
в мире
ливан
россия
израиль
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973489109_0:284:2823:1871_1920x0_80_0_0_424b3ea7580ca4a827ec40f38aa04856.jpg
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли. "Террористические и экстремистские силы крайне очень активны, в этом году масштабные теракты или инциденты произошли в России и Пакистане. Во Франции, Австрии, Германии и Великобритании часто происходили нападения одиночек", - заявил Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ". Он отметил, что "недавно в Ливане одновременно взорвались более 3 тысяч пейджеров и раций, что потрясло весь мир, а размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводит терроризм на новый уровень". В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
ливан
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973489109_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_7973dd710c727f9a5f2798c6d2aa77ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, россия, израиль, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР

Чжоу Ли: массовые взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли.
"Террористические и экстремистские силы крайне очень активны, в этом году масштабные теракты или инциденты произошли в России и Пакистане. Во Франции, Австрии, Германии и Великобритании часто происходили нападения одиночек", - заявил Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ".
Он отметил, что "недавно в Ливане одновременно взорвались более 3 тысяч пейджеров и раций, что потрясло весь мир, а размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводит терроризм на новый уровень".
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Россия нашла противоядие от взрывающихся пейджеров
Вчера, 08:00
 
В миреЛиванРоссияИзраильХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала