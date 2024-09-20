Взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень, заявили в КНР
Чжоу Ли: массовые взрывы пейджеров в Ливане вывели терроризм на новый уровень
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Массовые взрывы пейджеров в Ливане и размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводят терроризм на новый уровень, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли.
"Террористические и экстремистские силы крайне очень активны, в этом году масштабные теракты или инциденты произошли в России и Пакистане. Во Франции, Австрии, Германии и Великобритании часто происходили нападения одиночек", - заявил Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ".
Он отметил, что "недавно в Ливане одновременно взорвались более 3 тысяч пейджеров и раций, что потрясло весь мир, а размещение взрывчатки в батареях электронных устройств, которые люди носят с собой, выводит терроризм на новый уровень".
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливанавозложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.