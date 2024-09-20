https://ria.ru/20240920/livan-1973781007.html

Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT

Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT - РИА Новости, 20.09.2024

Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT

Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:47

2024-09-20T10:47

2024-09-20T10:47

в мире

ливан

израиль

россия

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. "Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома. Многие убрали телефоны подальше от тела и отказались отвечать на звонки", - пишет газета. Как отмечает газета, жители Ливана теперь относятся с недоверием ко всем устройствам, включая радионянь, телевизоры и ноутбуки. Ранее Управление гражданской авиации Ливана запретило провоз пейджеров и раций в самолетах пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Бейрута.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

ливан

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане