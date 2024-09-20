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Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT - РИА Новости, 20.09.2024
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10:47 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/livan-1973781007.html
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT - РИА Новости, 20.09.2024
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT
Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:47
2024-09-20T10:47
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. "Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома. Многие убрали телефоны подальше от тела и отказались отвечать на звонки", - пишет газета. Как отмечает газета, жители Ливана теперь относятся с недоверием ко всем устройствам, включая радионянь, телевизоры и ноутбуки. Ранее Управление гражданской авиации Ливана запретило провоз пейджеров и раций в самолетах пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Бейрута.
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT

NYT: жители Ливана отключают электронные приборы и телефоны из-за боязни взрывов

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
«
"Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома. Многие убрали телефоны подальше от тела и отказались отвечать на звонки", - пишет газета.
Как отмечает газета, жители Ливана теперь относятся с недоверием ко всем устройствам, включая радионянь, телевизоры и ноутбуки.
Ранее Управление гражданской авиации Ливана запретило провоз пейджеров и раций в самолетах пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Бейрута.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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