https://ria.ru/20240920/livan-1973781007.html
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT - РИА Новости, 20.09.2024
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT
Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:47
2024-09-20T10:47
2024-09-20T10:47
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израиль
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мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Ливана отключают электронные приборы и устройства из боязни новых взрывов на фоне подрывов пейджеров, сообщает газета New York Times. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. "Из-за атак многие ливанцы боятся, что другие устройства могут взорваться. Некоторые поспешили отключить бытовые приборы. Другие отключили от питания инверторы и солнечные установки, питающие их дома. Многие убрали телефоны подальше от тела и отказались отвечать на звонки", - пишет газета. Как отмечает газета, жители Ливана теперь относятся с недоверием ко всем устройствам, включая радионянь, телевизоры и ноутбуки. Ранее Управление гражданской авиации Ливана запретило провоз пейджеров и раций в самолетах пассажирам, вылетающим из международного аэропорта Бейрута.
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Ливанцы отключают технику из-за боязни новых взрывов, пишет NYT
NYT: жители Ливана отключают электронные приборы и телефоны из-за боязни взрывов