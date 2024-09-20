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"Не понимаю": в ФРГ остались в шоке из-за потери Leopard в Курской области
"Не понимаю": в ФРГ остались в шоке из-за потери Leopard в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
"Не понимаю": в ФРГ остались в шоке из-за потери Leopard в Курской области
Потеря основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинскому командованию, в том числе в самих ВСУ, заявил немецкий журналист Юлиан РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:29
2024-09-20T03:29
2024-09-20T09:41
специальная военная операция на украине
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курская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Потеря основного боевого танка Leopard 2 в Курской области вызывает вопросы к украинскому командованию, в том числе в самих ВСУ, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.Журналист прокомментировал видео, на котором FPV-дрон поражает Leopard 2 в чистом поле. После успешного удара танк охватывает пожар."Leopard 2 <...> в Курской области. Не понимаю. И большинство украинских солдат, с которыми я разговаривал в Донбассе, тоже", — написал он.В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье за последние сутки танка Leopard. Кроме того, были уничтожены более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
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в мире, курская область, германия, вооруженные силы украины, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Германия, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
"Не понимаю": в ФРГ остались в шоке из-за потери Leopard в Курской области
Журналист Репке: уничтожение Leopard в Курской области вызывает недоумение