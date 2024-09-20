https://ria.ru/20240920/lavrov-1973915577.html

Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений

Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений - РИА Новости, 20.09.2024

Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений

Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:14

2024-09-20T19:14

2024-09-20T19:18

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - сказал Лавров. Он добавил, что Москва, говоря о "красных линиях", рассчитывает, что эти заявления услышат "умные, принимающие решения люди". "Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html

https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, нато