https://ria.ru/20240920/lavrov-1973915577.html
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:14
2024-09-20T19:14
2024-09-20T19:18
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - сказал Лавров. Он добавил, что Москва, говоря о "красных линиях", рассчитывает, что эти заявления услышат "умные, принимающие решения люди". "Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, нато
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Украина, НАТО
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
Лавров: у России есть оружие, которое будут иметь последствия для хозяев Киева
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia
.
"Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - сказал Лавров.
Он добавил, что Москва, говоря о "красных линиях", рассчитывает, что эти заявления услышат "умные, принимающие решения люди".
"Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.