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Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений - РИА Новости, 20.09.2024
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19:14 20.09.2024 (обновлено: 19:18 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973915577.html
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:14
2024-09-20T19:18
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - сказал Лавров. Он добавил, что Москва, говоря о "красных линиях", рассчитывает, что эти заявления услышат "умные, принимающие решения люди". "Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240827/doktrina-1968726922.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, украина, нато
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Украина, НАТО
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений

Лавров: у России есть оружие, которое будут иметь последствия для хозяев Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва располагает вооружениями, которые находятся в боевой готовности и будут иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Смею вас заверить, у нас есть вооружения, которые будут иметь серьёзные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности", - сказал Лавров.
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Он добавил, что Москва, говоря о "красных линиях", рассчитывает, что эти заявления услышат "умные, принимающие решения люди".
"Говорить, что если завтра вы, мол, не сделаете того, чего я от вас требую, мы нажмем на "красную кнопку" – несерьезно. Убежден, что в таких ситуациях, у тех, кто принимают решения, есть представление, о чем мы говорим. Никто не хочет ядерной войны. Многократно это говорили", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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