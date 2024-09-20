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Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике - РИА Новости, 20.09.2024
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00:23 20.09.2024 (обновлено: 11:01 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973737596.html
Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике
Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике
Россия видит, как НАТО наращивает учения, связанные с кризисами в Арктике, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил российский... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:23
2024-09-20T11:01
арктика
россия
сша
сергей лавров
николай патрушев
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия видит, как НАТО наращивает учения, связанные с кризисами в Арктике, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов "Советский прорыв"."Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане", — предупредил глава МИД.Министерство обороны США в июле опубликовало обновленную версию Арктической стратегии Пентагона, согласно которой оно намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе со своими союзниками ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости. В документе прописаны планы Вашингтона сотрудничать с партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления сил сдерживания в регионе. Из стратегии также следует, что США и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, способных выполнять операции в Арктике.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По его словам, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html
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арктика, россия, сша, сергей лавров, николай патрушев, нато, министерство обороны сша
Арктика, Россия, США, Сергей Лавров, Николай Патрушев, НАТО, Министерство обороны США
Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике

Лавров заявил о готовности России к военному ответу на учения НАТО в Арктике

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия видит, как НАТО наращивает учения, связанные с кризисами в Арктике, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов "Советский прорыв".
«
"Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане", — предупредил глава МИД.
Британские военнослужащие рядом с истребителем Typhoon Королевских ВВС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
НАТО изучает идею создания центра воздушных операций в Арктике
18 сентября, 11:13
Министерство обороны США в июле опубликовало обновленную версию Арктической стратегии Пентагона, согласно которой оно намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе со своими союзниками ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости. В документе прописаны планы Вашингтона сотрудничать с партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления сил сдерживания в регионе.
Из стратегии также следует, что США и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, способных выполнять операции в Арктике.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По его словам, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Вчера, 19:42
 
АрктикаРоссияСШАСергей ЛавровНиколай ПатрушевНАТОМинистерство обороны США
 
 
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