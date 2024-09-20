https://ria.ru/20240920/lavrov-1973737596.html

Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике

Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике - РИА Новости, 20.09.2024

Лавров предупредил НАТО о возможности военного ответа на учения в Арктике

Россия видит, как НАТО наращивает учения, связанные с кризисами в Арктике, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил российский... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:23

2024-09-20T00:23

2024-09-20T11:01

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия видит, как НАТО наращивает учения, связанные с кризисами в Арктике, и готова отстаивать свои интересы, в том числе в военном плане, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для проекта документально-постановочных фильмов "Советский прорыв"."Мы видим, как НАТО наращивает учения, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане", — предупредил глава МИД.Министерство обороны США в июле опубликовало обновленную версию Арктической стратегии Пентагона, согласно которой оно намерено проводить военные учения в Арктике самостоятельно и вместе со своими союзниками ради демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости. В документе прописаны планы Вашингтона сотрудничать с партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления сил сдерживания в регионе. Из стратегии также следует, что США и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, способных выполнять операции в Арктике.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По его словам, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.

https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html

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арктика, россия, сша, сергей лавров, николай патрушев, нато, министерство обороны сша