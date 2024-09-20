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Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе - РИА Новости, 20.09.2024
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13:06 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/lada-1973810560.html
Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе
Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе - РИА Новости, 20.09.2024
Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе
Управление делами президента РФ изучит характеристики Lada Aura для возможного использования автомобиля в государственной службе, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:06
2024-09-20T13:06
россия
дмитрий песков
lada vesta
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Управление делами президента РФ изучит характеристики Lada Aura для возможного использования автомобиля в государственной службе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности, и так далее автомобилей, которые используются в государственной службе. Ну, будет это сделано и на этот раз", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли российские чиновники использовать Lada Aura. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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россия, дмитрий песков, lada vesta, политика
Россия, Дмитрий Песков, Lada Vesta, Политика
Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе

Песков: управление делами президента изучит характеристики Lada Aura

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Управление делами президента РФ изучит характеристики Lada Aura для возможного использования автомобиля в государственной службе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности, и так далее автомобилей, которые используются в государственной службе. Ну, будет это сделано и на этот раз", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли российские чиновники использовать Lada Aura.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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