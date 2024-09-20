https://ria.ru/20240920/lada-1973810560.html

Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе

Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе - РИА Новости, 20.09.2024

Параметры Lada Aura изучат для использования в госслужбе

Управление делами президента РФ изучит характеристики Lada Aura для возможного использования автомобиля в государственной службе, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:06

2024-09-20T13:06

2024-09-20T13:06

россия

дмитрий песков

lada vesta

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Управление делами президента РФ изучит характеристики Lada Aura для возможного использования автомобиля в государственной службе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности, и так далее автомобилей, которые используются в государственной службе. Ну, будет это сделано и на этот раз", - ответил Песков на вопрос о том, будут ли российские чиновники использовать Lada Aura. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Базовая модель автомобиля Lada Aura будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240807/putin-1964671521.html

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россия, дмитрий песков, lada vesta, политика